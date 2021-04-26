Kur'an-ı Kerim aşkı engelleri aştı! Okuma yazması olmadan başardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden 6 çocuk annesi Ayşe Kurt bir süre önce Kur'an-ı Kerim okumak istediğini belirtti. Durumu komşularıyla görüşen kadına destek geldi. Mahalleden bir aile evinin bodrum katını Kur'an kursuna tahsis etti. Müftülük de olaya duyarsız kalmayarak bir hoca atadı. Burada bir süre komşularıyla ders çalışan kadın, iki ay içerisinde Elif-Ba cüzünü bitirerek Kur'an- ı Kerim okumaya geçti. Herkesin eğitim bitti dediği çağda Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen kadın, 2 kez hatimde bulundu. Ayşe Kurt, Ramazan ayında da cüz okuyarak vaktini ibadetle geçiriyor.