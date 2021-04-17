Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!

Kadir Gecesi tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 201 dini günler takvimine göre merak edilen sorular yanıt buldu. Üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayının ortalarına doğru yaklaşırken gözler Kadir Gecesi'ne çevrildi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edecek.