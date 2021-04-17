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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!

ne zaman? Diyanet İşleri Başlanlığı tarafından 2021 dini günler takvimi yayımlandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, bu mübarek ay içerisinde yer alan Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiği merak edilmeye başlandı. 2021 yılına ilişkin dini günler takvimine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, , hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? İşte cevaplar...

DİN
Giriş Tarihi: 17.04.2021
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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!

tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 201 dini günler takvimine göre merak edilen sorular yanıt buldu. Üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayının ortalarına doğru yaklaşırken gözler Kadir Gecesi'ne çevrildi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, , hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edecek.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

KADİR GECESİ NEDEN MÜBAREKTİR?

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere iioğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere iioğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "işte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.

Diğer bir rivayette Resulullah'a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı.

Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.

KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

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