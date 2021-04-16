"Peygamberler şehrinde" ramazanın ilk cuması Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı
"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar, camileri doldurdu. Camilerde yer bulamayan çok sayıda kişi ise namazını avluda kıldı.
DİN AA
İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saf tuttu.
Camilerde yer bulamayan çok sayıda kişi ise namazını avluda kıldı.
Kentte vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ile Eyüp Peygamber'in hastalığında çile çektiği öngörülen mekanı ziyaret etti.
Vatandaşlar, cuma namazı saatine kadar camilerde Kur'an-ı Kerim okudu, kutsal mekanlarda dua etti.