Suudi Arabistan’da bir ilk! Hac ve Umre ziyaretlerinde...
Suudi Arabistan, Mekke'de bulunan Ulu Cami'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını açıkladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın güvenlik görevlilerinin ilk kez hac ve umre ziyaretinde düzeni sağlayacağı ifade edildi.
Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Mekke'de bulunan Ulu Cami'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını duyurdu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın güvenlik görevlilerinin ilk kez hac ve umre ziyaretinde düzeni sağlayacağı ifade edildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, 'hac ve umre güvenliği' ifadeleriyle kadın güvenlik görevlilerinin fotoğrafları paylaşıldı.
#من_الميدان ، "أمن الحج والعمرة"@security_gov pic.twitter.com/5j93CKcmzl— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 19, 2021
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