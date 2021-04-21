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Suudi Arabistan’da bir ilk! Hac ve Umre ziyaretlerinde...

, 'de bulunan 'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını açıkladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın güvenlik görevlilerinin ilk kez hac ve umre ziyaretinde düzeni sağlayacağı ifade edildi.

DİN
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Suudi Arabistan’da bir ilk! Hac ve Umre ziyaretlerinde...

'da bir ilk yaşandı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 'de bulunan 'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın güvenlik görevlilerinin ilk kez hac ve umre ziyaretinde düzeni sağlayacağı ifade edildi.

resmi sosyal medya hesabından, 'hac ve umre güvenliği' ifadeleriyle kadın güvenlik görevlilerinin fotoğrafları paylaşıldı.

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