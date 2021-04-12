12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Ankara imsakiye 2021: Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...

Ankara imsakiye 2021: Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...

'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. tarafından 2021 yılına ait imsakiye açıklandı. Ankara imsak vakti ile oruca başlayacak olan kişiler Ramazan ayı boyunca ahaber.com.tr üzerinden öğrenebileceksiniz. İşte, Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...

DİN
Giriş Tarihi: 12.04.2021
ABONE OL
Ankara imsakiye 2021: Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...

'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti son saatlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. 'nın imsakiye verileri esas alınarak hazırlanan sayfada gün gün orucun ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiği bilgisi yer alacak. İşte, Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...

İlk Teravih Namazı Ne Zaman?

Ankara'da ilk namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20:53'te kılınacaktır.

Diyanet'in son açıklamasına göre; Teravih namazı camilerde kılınmayacaktır. Evlerde kılmanın uygun olduğu belirtilmiştir.

13 Nisan 2021 Salı (1. Gün)

Ankara Sahur Vakti: 04:38
Ankara İftar Vakti: 19:31
Ankara Teravih Namazı Saati: 20:54

Ankara'da bugün sahur vakti 04:38 bitmektedir. Oruçlar ise 19:31 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:54 kılınacaktır.

14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:36
İftar Vakti (Akşam): 19:32
Teravih Namazı (Yatsı): 20:56

15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:34
İftar Vakti (Akşam): 19:33
Teravih Namazı (Yatsı): 20:57

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA