Ankara imsakiye 2021: Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...

Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti son saatlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiye verileri esas alınarak hazırlanan sayfada gün gün orucun ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiği bilgisi yer alacak. İşte, Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet Ankara imsak vakti...

İlk Teravih Namazı Ne Zaman?

Ankara'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20:53'te kılınacaktır.

Diyanet'in son açıklamasına göre; Teravih namazı camilerde kılınmayacaktır. Evlerde kılmanın uygun olduğu belirtilmiştir.