2021 Adana imsakiyesi: Adana’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri!
Adana’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Adana’da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. İşte, Adana’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri...
Adana'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Adana'da iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. İşte, Adana'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri...
ADANA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021
Adana Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Adana iftar saati ve sahur vakti şöyle;
Adana'da ilk imsak saati: 04:36
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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