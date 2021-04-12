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Haberler Din Haberleri 2021 Adana imsakiyesi: Adana’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri!

2021 Adana imsakiyesi: Adana’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri!

’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. , resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Adana’da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. İşte, Adana’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri...

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2021 Adana imsakiyesi: Adana’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri!

'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ile Adana'da iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. İşte, Adana'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Adana iftar vakti ve sahur saatleri...

ADANA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Adana iftar saati ve sahur vakti şöyle;

Adana'da ilk imsak saati: 04:36

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

İmsak Vakti: 4:38

Ankara İftar Vakti: 19:31

İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

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