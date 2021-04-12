İstanbul sahur vakti 13 Nisan! İstanbul ilk imsak saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakti

İstanbul sahur vakti, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bir yıl boyunca hasretle yolu beklenen rahmet ve berekat ayı Ramazan-Şerif geldi çattı. İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, sahur ve iftar vakitleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 13 Nisan İstanbul sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesi...

İSTANBUL SAHUR VE İFTAR VAKTİ (13 NİSAN 2021)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'da 13 Nisan sahur ve iftar vakitleri şu şekilde:

13 Nisan İstanbul sahur vakti: 04:50

13 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:48