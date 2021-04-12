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İstanbul sahur vakti 13 Nisan! İstanbul ilk imsak saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakti

saat kaçta? 12 Nisan'da yatsı namazına müteakip kılınan teravih namazıyla on bir ayın sultan Ramazan'a kavuşuldu. Aynı gece sahura kalkarak oruca niyet edilecek, bereket ve mağfiret mevsimine girilecek. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, İstanbul ilk imsak vaktini araştırıyor. Diyanet tarafından İstanbul Ramazan imsakiyesi açıklandı. Peki, 13 Nisan İstanbul sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesi...

DİN
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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İstanbul sahur vakti 13 Nisan! İstanbul ilk imsak saat kaçta? 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakti

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bir yıl boyunca hasretle yolu beklenen rahmet ve berekat ayı Ramazan-Şerif geldi çattı. İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, sahur ve iftar vakitleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 13 Nisan İstanbul sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesi...

İSTANBUL SAHUR VE İFTAR VAKTİ (13 NİSAN 2021)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'da 13 Nisan sahur ve iftar vakitleri şu şekilde:

: 04:50

13 Nisan : 19:48

İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.

İSTANBUL CAMİLERİNDE RAMAZAN'IN HABERCİSİ MAHYALAR YAKILDI

İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çift minareli camiler mahyalarla süslendi. 13 Nisan Ramazan ayının ilk günü olması sebebiyle akşam ezanın ardından camilerdeki mahyalar yandı.

Sultanahmet Camii'ne "Ramazan Sevgidir", Çamlıca Camii'ne "Hoş Geldin Ya Şehri Kur'an", "Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan", "Allah: Benzeri Olmayan", "Er-Rahman: İhsan Eden", "Er-Rahim: İhsanda Bulunan" ve El-Melik: Kainatın Sahibi", Süleymaniye Camii'ne "Hamdü Sena Şükür Sana", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Ramazan Arınmaktır" yazıldı. Öte yandan Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.

TÜRBELER RAMAZANDA ZİYARETE AÇIK OLACAK

İstanbul'da türbelerin ramazanda ziyarete açık olmasına karar verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl ziyarete kapalı olan türbeler bu ramazan açık olacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, türbelerle ilgili, "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak" denildi.

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