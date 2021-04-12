13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri 2021 Erzurum imsakiyesi: Erzurum’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri...

2021 Erzurum imsakiyesi: Erzurum’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri...

’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Erzurum imsakiye haberimizde. 11 ayın sultanı Ramazan geldi ve tüm Müslümanlar oruç ayında imsak ve iftar saatlerini sorgulamaya başladı. Erzurum sahur vakti şehirli vatandaşların aramalarına konu olurken, ilçe iftar saatlerine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Erzurum’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri...

DİN
Giriş Tarihi: 12.04.2021
ABONE OL
2021 Erzurum imsakiyesi: Erzurum’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri...

'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın ifade edildiği bu ayda imsak vakti İslam alemi oruç tutmaya niyetleniyor. İftar saatleri de böylelikle merak edilmeye başladı. ahaber.com.tr olarak Erzurum imsakiyesini sizler için derledik. İşte, Erzurum'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri...

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Erzurum'da ilk namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20:19'da kılınacaktır.

'in son açıklamasına göre; Teravih namazı camilerde kılınmayacaktır. Evlerde kılmanın uygun olduğu belirtilmiştir.

13 NİSAN 2021 SALI (1. GÜN)

Erzurum Sahur Vakti: 04:05
Erzurum İftar Vakti: 18:58
Erzurum Teravih Namazı Saati: 20:21

Erzurum'da bugün sahur vakti 04:05 bitmektedir. Oruçlar ise 18:58 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:21 kılınacaktır.

14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA (2. GÜN)

Sahur Saati (İmsak): 04:03
İftar Vakti (Akşam): 18:59
Teravih Namazı (Yatsı): 20:22

15 NİSAN 2021 SALI (3. GÜN)

Sahur Saati (İmsak): 04:01
İftar Vakti (Akşam): 19:00
Teravih Namazı (Yatsı): 20:23

Erzurum İlçeleri: , , , , , , Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA