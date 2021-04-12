2021 Erzurum imsakiyesi: Erzurum’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri...

Erzurum'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın ifade edildiği bu ayda imsak vakti İslam alemi oruç tutmaya niyetleniyor. İftar saatleri de böylelikle merak edilmeye başladı. ahaber.com.tr olarak Erzurum imsakiyesini sizler için derledik. İşte, Erzurum'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri...

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Erzurum'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20:19'da kılınacaktır.

Diyanet'in son açıklamasına göre; Teravih namazı camilerde kılınmayacaktır. Evlerde kılmanın uygun olduğu belirtilmiştir.