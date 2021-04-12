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2021 Hatay imsakiyesi: Hatay’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Hatay iftar vakti ve sahur saatleri....

’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) bildirdiğine göre, Ramazan ayının ilk gecesi olunca, bir melek şöyle seslenir: "Ey iyilik isteyen! İbadete ve kulluğa gel! Ey kötülük isteyen! Günahlarından vazgeç!" 2021 Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte Hatay imsak ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. İşte, Hatay’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Hatay iftar vakti ve sahur saatleri....

DİN
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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2021 Hatay imsakiyesi: Hatay’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Hatay iftar vakti ve sahur saatleri....

13 Nisan sahur vakti saat kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in heyecanını yaşayan Hatay halkı, 2021'in ilk imsak ve sahur vakitlerini araştırıyor. tarafından yayımlanan ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Ramazan imsakiyesine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Hatay sahur vakti kaçta? 13 Nisan ilk imsak saat kaçta? İşte 2021 Hatay iftar ve sahur vakti....

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Hatay'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20:31'de kılınacaktır.

Diyanet'in son açıklamasına göre; Teravih namazı camilerde kılınmayacaktır. Evlerde kılmanın uygun olduğu belirtilmiştir.

13 NİSAN 2021 SALI (1. GÜN)

Hatay Sahur Vakti: 04:35
Hatay İftar Vakti: 19:14
Hatay Teravih Namazı Saati: 20:32

Hatay'da bugün sahur vakti 04:35 bitmektedir. Oruçlar ise 19:14 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:32 kılınacaktır.

14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA (2. GÜN)

Sahur Saati (İmsak): 04:33
İftar Vakti (Akşam): 19:15
Teravih Namazı (Yatsı): 20:33

15 NİSAN 2021 SALI (3. GÜN)

Sahur Saati (İmsak): 04:32
İftar Vakti (Akşam): 19:16
Teravih Namazı (Yatsı): 20:34

Hatay İlçeleri: Altınözü, Antakya‎, Arsuz, Belen‎, Defne, Dörtyol‎, Erzin‎, Hassa‎, İskenderun‎, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı‎, Samandağ‎, Yayladağı‎

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