2021 Hatay imsakiyesi: Hatay’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Hatay iftar vakti ve sahur saatleri....

13 Nisan Hatay sahur vakti saat kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in heyecanını yaşayan Hatay halkı, 2021'in ilk imsak ve sahur vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 Ramazan imsakiyesi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. 2021 Hatay Ramazan imsakiyesine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Hatay sahur vakti kaçta? 13 Nisan ilk imsak saat kaçta? İşte 2021 Hatay iftar ve sahur vakti....

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Hatay'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20:31'de kılınacaktır.

Diyanet'in son açıklamasına göre; Teravih namazı camilerde kılınmayacaktır. Evlerde kılmanın uygun olduğu belirtilmiştir.