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2021 Bursa imsakiyesi: Bursa’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri...

’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş yaşadığı şehrin sahur ve iftar vaktini öğrenmek için arayışa koyuldu. ise 2021 İmsakiyeyi yayımladı. İşte, Bursa’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri...

DİN
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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2021 Bursa imsakiyesi: Bursa’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri...

'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri için araştırılan konular arasında yer alıyor. İl il öğrenilmek istenilen sahur ve iftar vakitleri tarafından yayımlandı. Oruç tutan herkesi yakından ilgilendiren 2021 imsakiye büyük ilgi görüyor. ahaber.com.tr olarak illerin imsakiyelerini haberimizde derledik. İşte, Bursa'da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bursa iftar vakti ve sahur saatleri...

BURSA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. 'ten yayınlanan verileri göre Bursa iftar saati ve sahur vakti şöyle;

Bursa ilk imsak saati: 04.53

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

İmsak Vakti: 4:38

Ankara İftar Vakti: 19:31

İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

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