İlk teravih hangi gün kılınacak? 2021 Ramazan'da teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet duyurdu

TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazı bu sene camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceği bildirildi.