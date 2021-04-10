Ziyaretçilerine kötü haber! Hırka-i Şerif bu ramazan da kapalı

Kavuşacağımızı da düşünüyorduk ama bu sene de nasip olmadı maalesef. Geçen senekinden bir tık daha yaygın durumda pandemi. Gerek ziyaret eden vatandaşların gerek ziyaret ettiren ekip ve muhafız ailenin sağlığını riske atmamak adına, devletimizin de aldığı önlemler kapsamında, muhafız aile olarak Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmamasına karar verdik. Bu kararı tabi ki üzüntüyle alıyoruz. Gönül isterdi ki bu sene ziyaret ettirelim, çünkü özledik, vatandaşlarımız da özledi, Peygamber efendimizin mübarek emanetiyle buluşmak istiyorlar. Haklılar da ama sağlık en önde geliyor" dedi.