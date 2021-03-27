Kur’an-ı Kerim mucizesi! Her şeyi unuttu ama hafızlığa başladı

6 yıl önce namaz kılarken başlayan unutkanlığının ardından hastaneye giden 68 yaşındaki Ekrem Gür, alzheimer hastalığına yakalandığını öğrendi. Kısa sürede şiddetlenen hastalık sonrası her şeyi unutmaya başlayan Gür, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı moral evinde aldığı eğitimlerle 3 ay içerisinde Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Normal insanların dahi öğrenmekte zorlandığı Kur'an-ı Kerim'i 3 ay gibi kısa bir sürede öğrenen Ekrem Gür'ün sonraki hedefi ise alzheimer hastası olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmak.





NAMAZ SIRASINDA ALZHEİMER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Alzheimer hastalığını ilk olarak namaz sırasında fark ettiğini ifade eden 68 yaşındaki Ekrem Gür, " Alzheimer olduğumu şöyle öğrendim. Cuma günü namaz kılmak için camiye gitmiştim. Namaz son kıyamında kalkmadım. 2 kişi yanıma geldi ve neden kalkamadığımı sordular. Bende bilmiyorum dedim. Ayağa kalkmak ister misin diye soru sorarak yardımcı olmaya çalıştılar ve beni ayağa kaldırdılar. Bir baktım ayağa kalktım. Orada belli oldu işte alzheimer olduğum. Ailem bu olay sonrası doktora götürdü. Doktora gidince beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim. Hatırlamıyorum ama 22 ya da 23 gün yoğun bakımda kalmışım" dedi.





"KUR'AN-I KERİM'İ ÖĞRENİRKEN ÇOK ŞÜKÜR ALLAH BANA YARDIMCI OLDU"

Kur'an-ı Kerim'i okumanın hayali olduğunu ve Moral Evine gittikten sonra Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladığını belirten Gür, "Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi ben kendim istedim. İmkanınız varsa bana bunu öğretin dedim. Hocalarım sağ olsunlar bana yardımcılar oldular. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Daha önceleri Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyordum çünkü öğrenememiştim. Öğreten de olmadı. Okul hayatı, iş hayatı derken öğrenme fırsatım olmadı. Kur'an-ı Kerim okumak çok güzel bir duygu. Zaten Kur'an-ı Kerim okumak eskiden beri hayalimde vardı. Sevdiğim bir şeydi. Alzheimer olduktan sonra dengesiz gidiyordum, çok şeyler oluyordu. Bir gün evde çay pişirmek istedim. Çayı çaydanlıkla beraber yakmışım. Çaydanlık yanmış 3 saat boyunca ocakta kalmış ben unutmuşum. Her şeyi unutuyorum. Bir anda kafam başka yerlere gidebiliyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken çok şükür Allah bana yardımcı oldu. Çok rahat da okuyorum. Bir hoca gibi okumuyorum ama harfleri tanıdım en azından" ifadelerini kullandı.





"RAHATLIKLA KUR'AN-I KERİM OKUYABİLİYOR"

Alzheimer hastası olan kişilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmelerinin normal insanlara göre daha zor olduğunu söyleyen Moral Evi personeli Osman Ceran, Ekrem Gür'ün Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkla okuyabildiğini ifade ederek, " Ekrem amcamız Kur'an-ı Kerim öğrenmek istediğini bize söyledi. Ondan sonra kendisine yardımcı olduk. İlk olarak alfabeyi öğrendik. Sonra ileriki aşamalara geçtik. Şimdi de Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Rahatlıkla Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Daha önceden Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmiyordu. Buraya geldikten sonra okumaya başladı. Alzheimer tanısı konulan kişilerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi zor. Çünkü harfleri unuttukları için öğrenmeleri zor oluyor. Ekrem amcamız bunu güzellikle başardı. Rahatlıkla Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Kur'an-ı Kerim hafızasına yerleşti şuan bazı duaları da ezbere biliyor. Bazı duaları ezbere bilmesi hastalığının tedavisinde katkı sağlamıştır diye düşünüyoruz" diye konuştu.