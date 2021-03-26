İngiltere'de dini hassasiyetleri az olan bir ailede dünyaya gelen 24 yaşındaki Rosalie, "en büyük hayali" aktris ya da yönetmenlik için lise yıllarından itibaren sinema sektöründe çalıştı.

Birçok filmde rol alan, senaryo yazan ve uzun metraj filmde yönetmen koltuğuna oturan Rosalie, sinema ve oyunculuk için Los Angeles'ta eğitim gördü, bir süre ABD'de yaşadı.

Rosalie, 22 yaşında Türkiye'ye gelerek, kapsamlı bir İstanbul turu yaptı. "Hayatının dönüm noktası" olarak nitelendirdiği bir gün, İslamofobik söylemlerden dolayı "Belki bana bağırırlar ya da kötü davranırlar' diye korkarak girdim" dediği Sultanahmet Camisi'ni ziyaret eden Rosalie, ibadet eden Müslümanlar ile atmosferden çok etkilendi.

Camiden çıktıktan sonra tüm hayatını derinden etkileyecek bir yolculuğa adım atan Rosalie, İngilizce mealini satın aldığı Kur'an-ı Kerim'i İngiltere'ye döndükten sonra da büyük bir heyecan ve ilgiyle okumayı sürdürdü.

Rosalie, bir yıllık araştırmanın ardından Müslüman olmaya karar vererek, sosyal medya hesaplarında İslam'ı anlatmaya ve İslamofobik söylemlere karşı mücadele etmeye başladı.

Aktrislik hayalini geride bırakan, İslami içerikli yapımlar için çalışmalarını sürdüren Rosalie, ikinci kez geldiği Türkiye'de İslam dini ile tanışmasını, bu dönemde yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı.