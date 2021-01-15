Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde kadınların miras hakkına vurgu yaptı

İslam'ın hayatın her alanında olduğu gibi miras paylaşımında da adaleti öngören ayrıntılı hükümler getirdiğini bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Mümin, ahiret yolculuğuna uğurlanırken geride bıraktığı maldan, önce cenaze masrafları karşılanır. Sonra, eğer varsa borçları ödenir. Ardından üçte biri aşmamak kaydıyla mirasçıların dışındakilere yönelik vasiyeti yerine getirilir. Bütün bunlardan sonra ise miras varislere intikal eder. Miras taksim edilirken her hak sahibine hakkının verilmesi, kadın-erkek, büyük-küçük hiç kimsenin mağdur edilmemesi esastır. Kadınlara miras verilmemesine yönelik örf ve adetler, dinimize göre adaletsizliktir, zulümdür, asla meşru değildir."

Allah'a ve Kur'an'a iman eden her Müslümanın mirastan payına düşene rıza göstermesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Mirasın emanet olduğunu, miras ve kul hakkı arasında ince bir sınır bulunduğunu unutmayalım. Hırslarımıza yenilerek o sınırı asla çiğnemeyelim. Miras söz konusu olduğunda merhameti, insafı, adaleti ve hakkaniyeti elden asla bırakmayalım." değerlendirmesinde bulundu.