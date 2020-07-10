Diyanet'ten Cuma hutbesinde '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' mesajı | 10 Temmuz 2020 Cuma hutbesi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' konulu cuma hutbesinde, FETÖ'nün fitne şebekesi olduğuna dikkat çekilerek, "Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim" denildi.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla cuma hutbesinde '15 Temmuz ve Birlik Ruhu' konusu yer aldı.
"FETÖ, BİR FİTNE ŞEBEKESİDİR"
Hutbede, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiği hatırlatılarak, "15 Temmuz gecesi, Cenâb-ı Hakkın yardımı ile aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah. İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz'da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dinî bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Allah'a olan bağlılığımızı, Resûlullah'a olan muhabbetimizi, sadakamızı, kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice değerlerimizi istismar etmiştir. Göz bebeğimiz olan gençlerimizi sinsi planlarla ana babasına ve milletine düşman hale getirmiştir. Saf ve samimi müminleri kandırarak kazandıklarını zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini kandırmıştır" denildi.
"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUYALIM"
Hz. Muhammed'in 'Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz' uyarısının hatırlatıldığı hutbede, "O halde, bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olalım. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, Peygamberimizin örnekliği hayatımıza istikamet verecektir. Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dinî bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım" denildi.
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