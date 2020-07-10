10 Temmuz 2020, Cuma
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Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

Danıştayın, 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında 'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

86 yıl sonra Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla yeniden cami olarak ibadete açılamasına karar verilen Ayasofya'da okunan akşam namazının ardından toplanan binlerce kişi meydanda namaz kıldı.


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Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.

Çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da arasında bulunduğu yaklaşık bin kişi, Ayasofya'da ezan okunmasının ardından tekbir getirdi.

Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

Kalabalık içerisindeki bazı vatandaşların ellerini göğe kaldırarak dua ettiği görüldü.

Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

Kılınan namazın ardından "Ayasofya" için dua edilirken, çok sayıda turist de merakla namazı izledi.

Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

Namaz öncesinde konuşan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, güzel bir günde şükretmek amacıyla meydanda bulunduklarını belirterek, "Haberi duyduğumuz anda Rabbimize şükretmek için camimimiz açılmasa da kıyısında, köşesinde Allah'a şükretmek için buraya geldik." dedi.

Bu arada Ayasofya'yı barikatlarla kapatan güvenlik güçlerinden zaman zaman sosyal mesafeyi koruyun uyarıları yapıldı.

Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

Herkesi sessizlik içerisinde namaz kılmaya davet eden Sarıyıldız, "86 yıldır mücadelesini yürüten, yüzlerce miting yapan vakıflar, imamlar, siyasi büyüklerimize rahmet okumak için buraya geldik. Galip Allah'tır. Bugün Müslümanlara yeniden fethetmeyi nasip eden Allah'ın, bütün Müslümanlara aynı şekilde özgürlüğü nasip edeceğini biliyoruz. Üstad Necip Fazıl'dan, Erbakan hocamıza, bütün siyasi riskleri göze alan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mabedin açılmasında kimin emeği varsa tekrar tekrar şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak:AA

Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

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Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

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Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı
Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı
Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı
Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı
Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı
Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza kıldı

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