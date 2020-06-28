Yaz Kur’an Kursları yarın başlıyor: İlk ders Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl örgün eğitimin tatile girdiği dönemde cami ve Kur'an kurslarında açtığı 'Yaz Kur'an Kursları', yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle yarın başlıyor.

İlk dersi yarın saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın vereceği Yaz Kur'an Kursları, Diyanet TV'den yayınlanacak programlarla yapılacak.





Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere bu programları takip etme çağrısında bulunarak, "Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur'an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde, ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz" dedi.







6 hafta devam edecek 'Yaz Kur'an Kursları' eğitim programı, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an Öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen bununla beraber okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında üç farklı dersten oluşuyor.



HAFTA İÇİ HER GÜN YAYINLANACAK

Hafta içi her gün yayınlanacak dersler, Kur'an'ı Öğreniyorum saat 10.30'da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00'de, Kur'an Okuyorum ise saat 17.00'de olmak üzere 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.



KİTAPLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK



Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde 'Yaz Kur'an Kursu' kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber ilgili linkte kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek.



Çocuklara sahih dini bilginin aktarılmasında önemli bir imkan olan 'Yaz Kur'an Kursları'nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak 'EHYS' üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.