İstanbul Cuma saati 1 Kasım! Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Cuma namazı saati
Cuma saati, bugün kılınacak Rebiülevvel ayının ilk Cuma namazı için hazırlıklarını yapan İstanbullular tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarafından namazda okunacak Cuma hutbesi de yayınlandı. Hutbede "Dünyevileşmek: Geçici Olana Gönül Vermek" konusuna yer verildi. Dünyanın imkanlarına aldanarak ahiret yaşamının unutulmasını konu alan hutbede Müslümanlara önemli uyarılarda bulunuluyor. Cumayı kaçırmak istemeyenler ve hutbeyi okumak isteyenler için İstanbul Cuma namazı saati ve Cuma hutbesi haberimizde...
İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer alıyor. Tüm camilerde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm ülkedeki camilerde okutulmak üzere "Dünyevileşmek: Geçici Olana Gönül Vermek" konulu Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul Cuma namazı saati ve Cuma hutbesi...
İSTANBUL CUMA SAATİ - 1 KASIM
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 12.53'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:
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