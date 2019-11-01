Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel cuma mesajları! Hiç görülmemiş en şık Cuma mesajları!

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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! En güzel cuma mesajları! Hiç görülmemi�� en şık Cuma mesajları!
İslam aleminin en kıymetli günü olan Cuma'da milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Faziletlerinin yanı sıra İslam aleminin bir araya gelişini de sağlayan Cuma namazından önce Müminler birbirini tebrik edecek, hayır dileklerini iletecek. Görüşemeyen Müslümanlar ise telefonlaşarak birbirinin Cuma gününü kutlayacak. Herkesin Cuma'sını tebrik etmek isteyenler ise Cuma mesajlarını tercih edecek. Her hafta olduğu gibi yine en güzel, en yeni, hiç görülmemiş resimli ve yazılı Cuma mesajları galerisi ahaber.com.tr'de. İşte en güzel en yeni hiç görülmemiş resimli ve yazılı Cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 01.11.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:06
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