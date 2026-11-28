İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yaklaşık 80 yıllık uluslararası düzen, savaşlar, ekonomik kırılmalar ve jeopolitik rekabetle dönüşüyor. Yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı bu süreçte Türkiye'nin küresel sistemdeki konumu ve stratejik rolü de tartışılıyor. A Haber'de yayınlanan analiz haberde uzmanlar, değişen dünya düzenini, liderlik faktörünü ve 2028 seçimlerinin olası etkilerini değerlendirdi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası sistem; son yıllarda yaşanan savaşlar, ekonomik kırılmalar ve jeopolitik rekabetin etkisiyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Güvenlikten teknolojiye, enerjiden diplomasiye kadar birçok alanda yeni güç merkezleri ortaya çıkarken, devletlerin stratejik öncelikleri de yeniden şekilleniyor. Değişen küresel dengelerin Türkiye'yi nasıl etkilediği; güçlü devlet, liderlik ve jeopolitik rekabet ekseninde A Haber'de yayınlanan analiz haberde uzman görüşleri ve liderlerin açıklamalarıyla ele alındı. "PATRON DEVLETLER ÇAĞI" MI BAŞLIYOR? 80 YILLIK DÜNYA DÜZENİ SONA MI ERİYOR? Yayınlanan analizde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzenin yaklaşık 80 yıl boyunca küresel siyasetin temel çerçevesini oluşturduğu, kurumların, ittifakların ve uluslararası hukukun devletler arasındaki ilişkilerin ana belirleyicileri olarak öne çıktığı belirtildi. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelerin, bu sistemin önemli ölçüde değişim sürecine girdiğine işaret ettiği vurgulandı. Sürece dair değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Çok kutuplu dünya düzeni nesnel olarak şekilleniyor. Ancak bunun ne şekilde olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Küresel sistemdeki değişim arayışlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz" sözleriyle aktardı.

YENİ BİR KÜRESEL YARIŞ MI BAŞLADI? YENİ GÜÇ MERKEZLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR? Haberde; Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'da derinleşen çatışmalar, Hint-Pasifik'teki rekabet, enerji güvenliği, kritik madenler, yapay zeka ve siber güvenlik alanındaki yarışın, uluslararası sistemin artık yalnızca ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik bir mücadele alanına dönüştüğünü gösterdiği aktarıldı. Ortaya çıkan mevcut tablonun devletlerin önceliklerini de değiştirdiği belirtilirken; bugün birçok ülkenin savunma sanayiine daha fazla yatırım yaptığı, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmaya çalıştığı ve karar alma mekanizmalarını daha etkin hale getirmeye yöneldiği kaydedildi. Uluslararası ilişkiler literatüründe bu sürecin, devlet kapasitesinin yeniden öne çıktığı bir dönem olarak değerlendirildiği ifade edildi. Sistemin tarihsel dönüşümüne değinen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Çeşitli dönemler olmuştur; işte klasik güç dengesi sistemi, sıkı iki kutuplu sistem, gevşek iki kutuplu sistem, tek kutuplu sistem, çok kutuplu sistem diye. Şu anda değişiyor. Tabii değiştiği için de yeni bir sisteme giriyor dolayısıyla yani" ifadelerini kullandı. Küresel güç dengelerindeki kırılmaları yorumlayan Murat Özer ise, "Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' derken aslında bu düzenin tamamen değiştiğini, iflas ettiğini ifade etmek istiyor. Neden? Çünkü Sovyetler Birliği artık yok. Sovyetler Birliği'nin hinterlandındaki bütün Doğu Avrupa ülkeleri, Estonya ve Baltık ülkelerinin tamamı artık NATO üyesi neredeyse. Fransa, Afrika'dan neredeyse tamamen dışlanmış durumda; Çad'da, Nijer'de tamamıyla Fransa ile alakalı bağlantılar kopmuş durumda. Libya'da benzer bir şekilde Fransa'nın etkisi tamamen azalmış durumda. Aynı şekilde daha önce işgal etmiş olduğu Tunus ve Cezayir'deki etkinlikleri de Fransa'nın kalmamış durumda. Yani dünya bütünüyle bambaşka bir hale gelmiş durumda" sözleriyle aktardı. Yeni dönemde artan kutup sayısına dikkat çeken Kemal Olçar, "Kutup sistemi üzerinden okursak gerçekten tek kutuplu sistem çok kutuplu sisteme evrilmiş durumda şu anda. Çok bilindik bir analiz elbette bu ama gerçekten kutup başları sayısı arttı. Yani Pasifik'te ayrı kutup var, Asya'da bir kutup var, Orta Doğu'da kutup var; bir orta eksen var. Kuzeyde yeni kutuplar oluşuyor. Güneyde bir bağlantısızlar grubu bir miktar kendi aralarında tahkim edilmiş, güçlenmiş ilişkiler ağı kurmaya çalışıyorlar. Atlantik ve Avrupa ayrı kutup olmaya devam ediyor. Çok kutuplu sistem rekabeti artırıyor elbette ki" ifadelerini kullandı. Sürecin bir geçiş dönemi olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Özgöker de, "Şu anda bir transisyon, geçiş dönemi. Yani nereye gidecek? Tekrar bir konsolidasyon olacak. Dünya bu kadar çok kutupluluğu, çok başlılığı kabul etmez. Ama tek kutupluluğu yani sadece Amerika'nın, tarihte Roma İmparatorluğu'nun olduğu gibi tek bir hegemon gücün bütün dünyayı idare etmesini de kabul etmez" değerlendirmesinde bulundu.