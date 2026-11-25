Washington'dan Pekin'e, Moskova'dan Brüksel'e küresel dengeler yeniden şekilleniyor. Savaşlar, ekonomik krizler, dijital kesintiler ve değişen ittifaklar dünyayı alarm durumuna geçirirken; Avrupa'nın 72 saatlik gıda ve su stoku çağrısı büyüyen kriz endişelerini artırdı. Peki, yeni dünya düzeninin perde arkasında neler yaşanıyor? Büyük sıfırlama mı başlıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, küresel gelişmelerin şifrelerini mercek altına aldı.

Kasım 2026'da peş peşe yaşanan gelişmeler, küresel sistemin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD'de siyasi gerilim tırmanırken teknoloji devlerinin sistemlerinde yaşanan kesintiler, hava trafiğindeki aksaklıklar ve bankacılık sistemlerindeki sorunlar dikkat çekti. Ancak asıl dikkat çeken gelişme Avrupa'dan geldi. Avrupa Birliği, vatandaşlarına olası krizlere karşı en az 72 saat yetecek gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini hazır bulundurmaları çağrısında bulundu.

AVRUPA NEDEN STOK ÇAĞRISI YAPTI? 72 SAATLİK ÇAĞRININ ARDINDA NE VAR?

Avrupa Komisyonu, 3 Kasım 2026'da yeni acil durum hazırlık kılavuzunu açıkladı. Vatandaşlarına kriz anında en az 72 saat boyunca dışarıdan yardım almadan temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalarını tavsiye eden komisyon; içme suyu, ilaç, nakit para ve acil durum çantası bulundurulmasını istedi. Üstelik bu hazırlık yalnızca doğal afetlerle sınırlı tutulmadı; enerji kesintileri, siber saldırılar, savaş ihtimali ve tedarik zincirlerinin bozulması da riskler arasında sıralandı. Yaşanan durumu değerlendiren bir vatandaş, "Benim gözlemlediğim kadarıyla bu bir kaos. Burada yaşamıyorum. Her gününü bilemem ama gördüğüm şu; durum kötü ve berbata doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı. Büyük bir kriz yaşandığında kurtarma ekiplerinin ve devlet kurumlarının tüm bölgelere ulaşması zaman alabildiği için verilen 72 saatlik bu mesaj, "Küresel güç merkezleri vatandaşlarını hangi ihtimallere karşı hazırlıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.