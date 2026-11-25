Dünya alarma geçti! Avrupa'dan 72 saatlik stok çağrısı: Büyük sıfırlama mı başlıyor?
Avrupa'nın vatandaşlarına 72 saatlik gıda ve su stoku çağrısı, küresel kriz endişelerini artırdı. Savaşlar, ekonomik sarsıntılar, siber saldırılar ve büyük güçler arasındaki rekabet yeni dünya düzeni tartışmalarını alevlendirdi. Peki, büyük sıfırlama mı başlıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, perde arkasındaki analiz etti.
Washington'dan Pekin'e, Moskova'dan Brüksel'e küresel dengeler yeniden şekilleniyor. Savaşlar, ekonomik krizler, dijital kesintiler ve değişen ittifaklar dünyayı alarm durumuna geçirirken; Avrupa'nın 72 saatlik gıda ve su stoku çağrısı büyüyen kriz endişelerini artırdı. Peki, yeni dünya düzeninin perde arkasında neler yaşanıyor? Büyük sıfırlama mı başlıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, küresel gelişmelerin şifrelerini mercek altına aldı.
Kasım 2026'da peş peşe yaşanan gelişmeler, küresel sistemin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD'de siyasi gerilim tırmanırken teknoloji devlerinin sistemlerinde yaşanan kesintiler, hava trafiğindeki aksaklıklar ve bankacılık sistemlerindeki sorunlar dikkat çekti. Ancak asıl dikkat çeken gelişme Avrupa'dan geldi. Avrupa Birliği, vatandaşlarına olası krizlere karşı en az 72 saat yetecek gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini hazır bulundurmaları çağrısında bulundu.
AVRUPA NEDEN STOK ÇAĞRISI YAPTI? 72 SAATLİK ÇAĞRININ ARDINDA NE VAR?
Avrupa Komisyonu, 3 Kasım 2026'da yeni acil durum hazırlık kılavuzunu açıkladı. Vatandaşlarına kriz anında en az 72 saat boyunca dışarıdan yardım almadan temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalarını tavsiye eden komisyon; içme suyu, ilaç, nakit para ve acil durum çantası bulundurulmasını istedi. Üstelik bu hazırlık yalnızca doğal afetlerle sınırlı tutulmadı; enerji kesintileri, siber saldırılar, savaş ihtimali ve tedarik zincirlerinin bozulması da riskler arasında sıralandı. Yaşanan durumu değerlendiren bir vatandaş, "Benim gözlemlediğim kadarıyla bu bir kaos. Burada yaşamıyorum. Her gününü bilemem ama gördüğüm şu; durum kötü ve berbata doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı. Büyük bir kriz yaşandığında kurtarma ekiplerinin ve devlet kurumlarının tüm bölgelere ulaşması zaman alabildiği için verilen 72 saatlik bu mesaj, "Küresel güç merkezleri vatandaşlarını hangi ihtimallere karşı hazırlıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.
BÜYÜK SIFIRLAMA NEYİ HEDEFLİYOR?
Bugün yeniden gündemde olan kavram ise "Büyük Sıfırlama". 2020 yılında pandemi sonrasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından ortaya konulan bu vizyon; yeşil ekonomi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarıyla küresel ekonominin yeniden şekillendirilmesini hedefliyordu. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab söz konusu sürece ilişkin görüşlerini, "Çünkü başka bir alternatifimiz yok. Aksi takdirde gerekli adımları atıp daha çevreci, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir şekilde yeniden inşa etmezsek, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin giderek hızlanması sonucunda daha fazla pandemi ve daha fazla doğal afetle karşı karşıya kalacağız" sözleriyle aktardı. Ancak bu yaklaşım ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirmenler bu dönüşümün ulus devletlerin yetkilerini, bireysel özgürlükleri ve ekonomik bağımsızlığı nasıl etkileyeceğini sorguladı. Bugünse Büyük Sıfırlama tartışmaları çok daha geniş bir alana yayılmış durumda; çünkü mesele artık yalnızca ekonomi değil, enerji, gıda, teknoloji, güvenlik ve küresel güç mücadelesi de bu büyük dönüşümün merkezinde yer alıyor.
WASHINGTON, PEKİN VE MOSKOVA NE PLANLIYOR?
Küresel sistemdeki kırılmaların geçmişine bakıldığında, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salgının başında, "Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Küresel dengeler değişirken gözler ise Washington, Pekin ve Moskova'ya çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal çıkarları merkeze alan politikaları, Çin'in ekonomik ve teknolojik yükselişi ile Rusya'nın jeopolitik hamleleri yeni bir dünya düzeni tartışmasını beraberinde getirdi. Bir tarafta Batı merkezli ekonomik sistem, diğer tarafta alternatif güç merkezleri ve yeni ittifak arayışları öne çıkarken; APEC zirvesi ve büyük güçler arasındaki diplomatik temaslar bu mücadelenin en önemli başlıklarından biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump küresel gerilimler ve ticaret politikalarına dair, "Gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşlar sürerdi. Gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadı" ifadelerini kullandı. Artık dünya tek kutuplu bir düzenle yönetilemezken; ittifaklar değişiyor, ticaret yolları yeniden şekilleniyor ve enerji kaynakları stratejik silaha dönüşüyor. Tüm bu gelişmelerin ortasındaki kritik soru ise "Yeni dünya düzeninin kurallarını kim yazacak ve bu büyük sıfırlamadan sonra mı olacak?" şeklinde öne çıkıyor.