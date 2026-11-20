Sürece dair değerlendirmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'yle görüşen, Rusya'yla diyalog kuran, Avrupa'yla müzakere eden, Çin'den Körfez'e, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada diplomasi yürüten Türkiye'nin bu etkin rolü küresel liderlerin açıklamalarına da yansıyor. Türkiye'nin ve Erdoğan'ın diplomatik ağırlığına işaret eden ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan çok büyük saygı gören birisi. Kendi ülkesinin yanı sıra Avrupa'da ve tüm dünyada saygı duyulan bir figür. Ukrayna krizinde de bunu gördük. Hem Putin hem de Zelenskiy tarafından büyük saygı görüyor. Aynı şekilde ben de öyle" sözleriyle aktardı.

Dünya siyasetinde yalnızca güçlü olmanın değil, masada bulunmanın ve bağımsız karar alabilmenin önem kazandığı bir tabloda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinden dolayı endişe duyuyorum" ifadeleriyle küresel risklere dikkat çekti.