Fırtınanın ortasında Türkiye’nin rotası belli! Başkan Erdoğan’ın eşsiz denge ve barış siyaseti
Dünya genelinde ittifakların, sınırların ve küresel hesapların baştan aşağı şekillendiği, tarihin akışının kırıldığı bir eşikten geçilirken; Türkiye, yürüttüğü çok yönlü diplomasi ve jeopolitik hamleleriyle uluslararası arenada dikkat çeken bir aktör konumunu sürdürüyor. Doğu ile Batı arasında mekik dokuyan müzakere trafiğinden enerji ve ticaret koridorlarının güvenliğine, göç krizinden bölgesel istikrar arayışlarına kadar pek çok alanda söz sahibi olan Türkiye’nin küresel güç mücadelesindeki stratejik rolü ve Erdoğan’ın diplomasi siyasetinin perde arkası A Haber’in Analiz yayınında mercek altına alındı.
Dünya siyasetinde güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemde, 30 yılı aşan siyasi mücadelesi boyunca Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün dünyanın en çalkantılı süreçlerinde ülkesine liderlik ediyor.
DÜNYA DİPLOMASİSİNDE YENİ DÖNEM VE LİDERLER ARASI DİYALOG
Sürece dair değerlendirmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri'yle görüşen, Rusya'yla diyalog kuran, Avrupa'yla müzakere eden, Çin'den Körfez'e, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada diplomasi yürüten Türkiye'nin bu etkin rolü küresel liderlerin açıklamalarına da yansıyor. Türkiye'nin ve Erdoğan'ın diplomatik ağırlığına işaret eden ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan çok büyük saygı gören birisi. Kendi ülkesinin yanı sıra Avrupa'da ve tüm dünyada saygı duyulan bir figür. Ukrayna krizinde de bunu gördük. Hem Putin hem de Zelenskiy tarafından büyük saygı görüyor. Aynı şekilde ben de öyle" sözleriyle aktardı.
Dünya siyasetinde yalnızca güçlü olmanın değil, masada bulunmanın ve bağımsız karar alabilmenin önem kazandığı bir tabloda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinden dolayı endişe duyuyorum" ifadeleriyle küresel risklere dikkat çekti.
KRİZLERİN GÖRÜNMEYEN CEPHESİ: ENERJİ, FİNANS VE TİCARET HATLARI
Uluslararası kamuoyunda "Yeni bir küresel savaşın içine mi girildi?" sorusu tartışılırken; bir tarafta Ukrayna-Rusya Savaşı, diğer tarafta Gazze'de yaşanan saldırılar ve Filistin meselesi, Lübnan'daki yıkım, İran, ABD ve İsrail arasındaki askeri gerilim ile Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattındaki riskler bölgeyi gergin bir hatta tutuyor.
Krizlerin cephesi yalnızca askeri operasyonlarla sınırlı kalmayıp enerji, petrol, doğalgaz, ticaret yolları ve küresel finans alanlarını da doğrudan etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler küresel piyasalarda petrol ve enerji maliyetlerini yükseltirken, tedarik zincirleri baskı altına giriyor ve bir bölgedeki sıcak çatışma binlerce kilometre ötedeki sanayi üretimini durdurabilecek ekonomik risklere zemin hazırlıyor.