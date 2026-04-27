Türk demokrasisine “e-muhtıra” lekesi: 27 Nisan’ın 19. yılı

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmeye çalışan ancak milli iradenin çelikten iradesine çarparak paramparça olan 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden tam 19 yıl geçti. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini "başörtüsü" bahanesiyle kilitlemek isteyen vesayet odakları, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetinin dik duruşuyla tarihin tozlu raflarına gömüldü. Kirli manşetlerden yargı darbesine, "sözde değil özde" tehditlerinden e-muhtıraya uzanan o karanlık süreç, Türkiye'nin demokratikleşme yolundaki en büyük sınavlarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

ÇANKAYA DUVARLARI VE YARGI BİLESİ: REFORMLARA VESAYET ENGELİ

2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin 2007 yılına kadar hayata geçirmek istediği her reform, Çankaya'nın kalın duvarlarına ve taraflı yargı sistemine çarptı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, halkın oyuyla seçilen meclisin gönderdiği yasaları ardı ardına veto ederken, yargı bürokrasisi de adeta bir duvar ördü.