Cuntacıların kirli oyununa "Asırlık Direniş" | Başkan Erdoğan tarihi çağrıyı A Haber'de yapmıştı: "Bu ülkede milletten daha büyük güç yok"

Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi ve demokrasiyi hedef aldığı o karanlık gece, A Haber'in hazırladığı "Asırlık Direniş" belgeseliyle yeniden ekranlara taşınıyor. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaşanan kritik gelişmeleri saniye saniye aktaran belgesel, milletin FETÖ'nün kirli darbe girişimine karşı yazdığı destansı direnişi çarpıcı görüntüler ve o geceye tanıklık eden isimlerin anlatımlarıyla gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi hedef aldığı o karanlık geceyi ve sonrasında yaşanan kritik süreci, A Haber'in hazırladığı "Asırlık Direniş" belgeseli ekranlara taşıdı. İşgal medyasına karşı direniş İŞGAL MEDYASINA KARŞI DİRENİŞ A Haber'in titiz bir çalışmayla hazırladığı "Asırlık Direniş" belgeseli, darbe girişiminin perde arkasındaki karanlık noktaları adım adım gözler önüne seriyor. Belgeselde, cuntacıların darbe saatinden önce Nakkaştepe'de bir restoranda gerçekleştirdiği gizli buluşmadan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün işgal edilmesine kadar yaşanan kritik gelişmeler kronolojik olarak aktarılıyor. A HABER'DEN "ASIRLIK DİRENİŞ" BELGESELİ VESAYETİN KİRLİ SATRANCI MİLLİ İRADEYE ÇARPTI Hainlerin tüm planlarına rağmen, Türkiye'nin kaderini değiştiren an, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber ekranlarına bağlanarak yaptığı o tarihi çağrı oldu. Darbe girişiminin seyrini değiştiren ve milleti tek yürek haline getiren bu dönüm noktası, belgeselde en çarpıcı haliyle işlendi. 15 Temmuzdaki alçak girişimde gizli talimat zinciri 15 TEMMUZ'DAKİ ALÇAK GİRİŞİMDE GİZLİ TALİMAT ZİNCİRİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ekranlarında gerçekleştirdiği o tarihi konuşmada, "Öncelikle bu akşama doğru Silahlı Kuvvetlerimiz içerisindeki bir grup azınlığın maalesef ayaklanma hareketini başlatması karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Ve teröre karşı şu anda ciddi tedbirler alınmış vaziyette. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek diğer bakan arkadaşlarımız; hepimiz şu anda çalışmanın içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Demokratik sisteme olan vurgusunu yineleyen Başkan Erdoğan, "Yalnız şunu söylemek istiyorum: Bir defa bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak şahsım bu ülkede Başkomutan'dır. Ve Başkomutan olarak, cumhurun yüzde 52 oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Gerek Genelkurmay Başkanımız, gerek komuta kademesindeki birçok komutan arkadaşımız da el ele, omuz omuza bugünlere kadar bu işi güçlenerek getirdik." sözleriyle yaşananlara dikkat çekmişti. Hainlerin milletin silahını millete doğrultmasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki tüm imkânlarımızı, milletin imkânlarıyla elde edilmiş bu imkânları millete doğrultmak, milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın, işte bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapabileceği bir olaydır. Bu olay da bunların herhalde bu ülkeyi ele geçirebileceğini zannetmelerinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Milleti meydanlara ve havalimanlarına çağıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede milletten daha güçlü olan yok. Ben şu anda tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Türkiye bu milletindir, burası işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza ülkemizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da mücadelemizi edeceğiz." sözleriyle millete seslenmişti.