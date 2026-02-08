Parmaklarımızın ucundaki tehlike: Sosyal medya | Ebeveynler dikkat: Çocuk paylaşımı sandığınız kadar masum değil
Bugün milyarlarca insan için sosyal medya kullanımı, neredeyse yemek içmek kadar önemli bir hale gelmiş durumda.. Elimizden düşmeyen telefonlar, sürekli yenilenen ana sayfalar, sonu gelmeyen paylaşımlar, içerikler. Sosyal medya uygulamaları bize çok renkli ve eğlenceli bir dünya vadetse de aslında özellikle çocuklar için büyük bir risk... Peki çocukların mahremiyetini düşünmeden yaptığımız bu paylaşımlar nasıl bir tehlikeyi içinde barındırıyor? Detaylar analiz haberimizde...
İstismar, manipülasyon, kimlik bunalımı ve siber zorbalık... Dünyanın dört bir yanında milyarlarca insan her sabah gözünü açar açmaz bir ekrana dokunuyor ve dünya önüne seriliyor. Peki, parmaklarımızın ucundaki bu devasa güç aslında bizler ve özellikle çocuklarımız için sessiz bir tehdit mi?
2000'lerin başında masum bir yenilik olarak hayatımıza giren sosyal medya uygulamaları, bugün artık güvenlikten psikolojiye küresel bir savaşın merkezi haline gelmiş durumda.
"ZARARLI UNSURLARI BULMAK BİZİM İŞİMİZ"
Sosyal medya devlerinin yöneticileri, ABD Senatosu'nda çocukların dijital güvenliği konusunda sert sorularla terletildi. Senatör Hawley'nin, "13-15 yaş arası genç kızların yüzde 37'si bir hafta içinde Instagram'da istenmeyen çıplak görüntülere maruz kaldı.
Bunu biliyordunuz. Kimi işten çıkardınız?" sorusuna yanıt veren Meta kurucusu Mark Zuckerberg, "Sayın Senatör, bizim işimiz ve ciddiye aldığımız şey, zararlı unsurları bulmak için sektör lideri araçlar geliştirmektir" ifadelerini kullandı.
Ancak senatörler, teknoloji devlerinin sorumluluk almaktan kaçtığını belirterek, "Hiçbir önlem almadınız, kimseyi kovmadınız" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.