İstismar, manipülasyon, kimlik bunalımı ve siber zorbalık... Dünyanın dört bir yanında milyarlarca insan her sabah gözünü açar açmaz bir ekrana dokunuyor ve dünya önüne seriliyor. Peki, parmaklarımızın ucundaki bu devasa güç aslında bizler ve özellikle çocuklarımız için sessiz bir tehdit mi?

2000'lerin başında masum bir yenilik olarak hayatımıza giren sosyal medya uygulamaları, bugün artık güvenlikten psikolojiye küresel bir savaşın merkezi haline gelmiş durumda.

"ZARARLI UNSURLARI BULMAK BİZİM İŞİMİZ"

Sosyal medya devlerinin yöneticileri, ABD Senatosu'nda çocukların dijital güvenliği konusunda sert sorularla terletildi. Senatör Hawley'nin, "13-15 yaş arası genç kızların yüzde 37'si bir hafta içinde Instagram'da istenmeyen çıplak görüntülere maruz kaldı.