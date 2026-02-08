CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bugün milyarlarca insan için sosyal medya kullanımı, neredeyse yemek içmek kadar önemli bir hale gelmiş durumda.. Elimizden düşmeyen telefonlar, sürekli yenilenen ana sayfalar, sonu gelmeyen paylaşımlar, içerikler. Sosyal medya uygulamaları bize çok renkli ve eğlenceli bir dünya vadetse de aslında özellikle çocuklar için büyük bir risk... Peki çocukların mahremiyetini düşünmeden yaptığımız bu paylaşımlar nasıl bir tehlikeyi içinde barındırıyor? Detaylar analiz haberimizde...

İstismar, manipülasyon, kimlik bunalımı ve siber zorbalık... Dünyanın dört bir yanında milyarlarca insan her sabah gözünü açar açmaz bir ekrana dokunuyor ve dünya önüne seriliyor. Peki, parmaklarımızın ucundaki bu devasa güç aslında bizler ve özellikle çocuklarımız için sessiz bir tehdit mi?

ÇOCUKLARLA YAPILAN PAYLAŞIMLAR NE KADAR MASUM?

2000'lerin başında masum bir yenilik olarak hayatımıza giren sosyal medya uygulamaları, bugün artık güvenlikten psikolojiye küresel bir savaşın merkezi haline gelmiş durumda.

"ZARARLI UNSURLARI BULMAK BİZİM İŞİMİZ"
Sosyal medya devlerinin yöneticileri, ABD Senatosu'nda çocukların dijital güvenliği konusunda sert sorularla terletildi. Senatör Hawley'nin, "13-15 yaş arası genç kızların yüzde 37'si bir hafta içinde Instagram'da istenmeyen çıplak görüntülere maruz kaldı.

Bunu biliyordunuz. Kimi işten çıkardınız?" sorusuna yanıt veren Meta kurucusu Mark Zuckerberg, "Sayın Senatör, bizim işimiz ve ciddiye aldığımız şey, zararlı unsurları bulmak için sektör lideri araçlar geliştirmektir" ifadelerini kullandı.

Ancak senatörler, teknoloji devlerinin sorumluluk almaktan kaçtığını belirterek, "Hiçbir önlem almadınız, kimseyi kovmadınız" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA PATRONLARI KENDİ ÇOCUKLARINI KORUYOR
Dikkat çeken en büyük ironi ise, bu platformları kuran isimlerin kendi aile hayatlarındaki aşırı tedbirli tavırları oldu.

Meta kurucusu Mark Zuckerberg'in çocuklarının fotoğraflarını paylaşırken yüzlerini emoji ile kapatması ve bilgisayarının kamera/ses bölümlerini bantlaması dikkatlerden kaçmadı.

Benzer bir itiraf da TikTok cephesinden geldi. TikTok CEO'su Shou Zi Chew, 8 yaş ve altındaki çocuklarının uygulamayı kullanmadığını açıklarken, "Gençleri korumak için önlemler almaya çok zaman harcadık" savunmasını yaptı.

Ancak ABD'li siyasetçiler, "Ana şirketlerinizin, teknoloji ve neden olduğu zararlar konusunda herhangi bir sorumluluk almaya istekli olmadığınızı görüyorum. Bu çok üzücü" diyerek yöneticileri eleştirdi.

AİLELERİN FARKINDA OLMADIĞI "DİJİTAL İZ" TEHLİKESİ
Birçok aile, çocuklarının her anını paylaşarak farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir dijital iz bırakıyor.

Uzmanlar, bu paylaşımların çocukların mahremiyetini yok ettiğini vurguluyor.

Sosyal medyanın sadece fiziksel değil, psikolojik bir yıkıma da yol açtığını belirten uzmanlar, çocukların değerlerini gelen "beğeni" sayılarıyla ölçmeye başladığını ve pompalanan beden propagandası ile kimlik bunalımı yaşadıklarını ifade ediyor.

Bu durumun gerçeklik algısını bozduğunu kaydeden otoriteler, Jeffrey Epstein dosyasıyla ayyuka çıkan fuhuş ve şantaj ağlarının, kurbanlarını sıklıkla bu platformlar üzerinden seçtiğine dikkat çekiyor.

DÜNYA DEVLETLERİ "YASAK" İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Dijital ortamdaki tehlikenin boyutlarını gören ülkeler, radikal önlemler almaya başladı. Gazeteci Orhan Sali, "Şu anda sosyal medya yasağı getiren ülkelere baktığınız vakit 16 yaş altı yasak" diyerek küresel trendi özetledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinde 16 yaş altı için yasak hazırlığında olduklarını belirterek, "Platformların etkili yaş doğrulama sistemleri uygulamaları gerekecek. Platform yöneticilerini, sosyal medya sitelerindeki ihlallerden sorumlu tutmak için yasayı değiştireceğiz. Algoritmik manipülasyonu yeni bir suç haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.

