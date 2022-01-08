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İşte FOX'un gerçek yüzü! Pagan ve satanist ritüel skandalının arkasında ne var?

ANALİZ
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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İşte FOX’un gerçek yüzü! Pagan ve satanist ritüel skandalının arkasında ne var?

A Haber, FOX TV'de yayınlanan ''Maske Kimsin Sen?'' programındaki skandaldan hareketle söz konusu pagan ve satanist ritüel propagandasının perde arkasını irdeledi. Türk aile yapısı, gelenek ve göreneklerinin açık şekilde hedef alındığı programdan amaçlanan neydi? A Haber Şef Editörü Burhan Aytekin'in imzasıyla FOX TV'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaran analiz haberde söz konusu programın nihai hedefi anlatıldı.

Yılbaşı gecesi FOX TV'de ilk bölümü yayınlanan 'Maske kimsin sen?' adlı programda pagan ve satanist ritüellerin propagandası yapılmıştı. Program tepkilerin nedeni olurken, konuyla ilgili olarak RTÜK harekete geçti ve programla ilgili inceleme başlattı.

İşte FOX’un gerçek yüzü! İŞTE FOX'UN GERÇEK YÜZÜ!

TÜRK AİLE YAPISINI HEDEFE KOYDULAR

Pagan ve satanist ritüellerin propagandasının yapıldığı programda algı çalışması yapılarak, Türk aile yapısı, gelenek ve görenekleri hedef alındı.

FOX'UN GERÇEK YÜZÜ

A Haber Şef Editörü Burhan Aytekin imzalı analiz haberde FOX'un gerçek yüzü ortaya çıkarıldı. Aytekin'in hazırladığı analiz haberde 'New Age' tarikatlarının Türkiye operasyonları masaya yatırıldı.

"KÜRESEL GÜÇLER İSLAM DÜNYASI ÜZERİNDE DİNE KARŞI DİN PROJESİNİ UYGULAMAYA ÇALIŞIYORDU"

Aytekin yaptığı açıklamada, "Küresel güçler yüzyıllardır İslam dünyası üzerinde dine karşı din projesini uygulamaya çalışıyordu. Hedef, ulus devletlerin yıkılması, tek tanrılı dinlerin yok edilmesi, yeni bir dine dayalı dünya düzeni kurulması projesiydi." ifadelerine yer verdi.

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