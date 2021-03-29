29 Mart 2021, Pazartesi
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ANALİZ - Altınköprü Katliamı! Türkmenlere yapılan vahşet hafızalardan silinmiyor

28 Mart 1991'de Irak'ta Baaş rejimi askerlerince gerçekleştirilen katliam hafızalardan silinmedi. Ramazan ayının 10. gününde iftardan hemen sonra gerçekleşen 'nda 102 erkek öldürüldü.

ANALİZ
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Irak'taki Baaş rejimi 28 Mart 1991'de Türkmen köyünü bastı. Evlere giren askerler kadın, çocuk, yaşlı ayırmadan herkesi dipçiklerle darbetti.

RAMAZAN BOYUNCA BEKLEDİLER

Toplanan 102 erkek araçlara bindirilerek köyden uzaklaştırıldı. Türkmen ailelerin bekleyişi Ramazan ayı boyunca devam etti ancak kimse gelmedi.

Kaçırılan 102 erkek Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Dibeş ilçesinin Kayabaşı mevkiinde katledilmiş halde bulundular. Cesetler üst üste bulundu.

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