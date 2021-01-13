İrticayla mücadele adı altında Batıcılık!

Bu sene Ramazan'da camilerde vaz etmelerine müsaade edilen bazı vaızların, mevzu haricine çıkarak rejim aleyhinde sözler sarf ettikleri görülmüştür. Bu itibarla bundan böyle ramazan ayı ile sair günlerde halkı tenvir ve irşad için vaz edecek olanların durumları evvel emirde esaslı surette vilayetlerce incelendikten sonra müftülüklerce vaaz vesikası verilmesinin usulü ittihazı başvekaletçe de tasvip edilmiştir. Bu emre göre hareket edilmesini ehemmiyetle rica ederim.



Kısacası cemaate hitap edecek imamlar ve vaizler, önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kendilerini ispatlamak zorundaydılar. Yalnızca iktidarın vaaz vesikası verdiği hocalar konuşma yapabilecekti.

Cumhuriyet prensiplerine karşı iyi durum ve hareketi sabit olduğu takdirde...

Kur'an öğrenimi konusunda da aynı yaklaşım vardı. Kur'an-ı Kerim hocaları polisin idaresi altında bulunuyorlardı. Kaç camide ve hangi saatler arasında Kur'an dersi verildiğinin hesabı da tek tek soruluyordu.

Yalnız dört tane Hıfz-ı Kur'an dersanesi vardır. Gönderilen çizelgede ise beş camide Hıfz-ı Kur'an dersanesi olduğu anlaşılmaktadır.