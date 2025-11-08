Ekonomik çekişme nerede savaş çıkaracak? A Haber’de çarpıcı yorum

(foto- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"KENDİ KURDUKLARI SİSTEMİ BİZZAT KENDİLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Tabii dünyadaki bu ekopolitik okuma da değişiyor yavaş yavaş. Zaten liberal ekonomik sistemin savunucusu, piyasa ekonomisinin savunucusu olan ve II. Dünya Savaşı'ndan ortaya çıkan bu yeni sistemin bizzat kuranlar tarafından şu anda öldürüldüğünü bizzat tecrübe ediyoruz. Çünkü şu anda ticaret savaşları var dünyada. Bakın ben aynı zamanda uluslararası iktisat hocasıyım. Biz hep şunu anlattık: Uluslararası ticaret herkesin faydasınadır, herkesin refahını artırır. O yüzden ticaret önündeki bütün engelleri, bariyerleri bu noktada ülkeler kaldırmalı. O yüzden zaten Dünya Ticaret Örgütü de kuruldu. Hatta ülkeler kendi aralarında sorun yaşadıkları zaman Dünya Ticaret Örgütü'ne giderlerdi. Fakat şu anda bakın muazzam bir ticaret savaşı var ve Dünya Ticaret Örgütü burada vasıfsız bir şekilde kalıyor.

Sebebi ne? Çünkü büyümekte olan bir Çin var. Şu anda bakın 20 trilyon dolar. Tek başına şu anda Avrupa Birliği'nin toplam gayrisafi yurt içi hasılasına eşit bir rakama şu an Çin ulaştı ve imalat alanında da şu anda ABD'den daha yüksek bir rakama sahip bu noktada Çin ve büyüyor.

"ÇİN ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ABD'Yİ YAKALAYACAK"

Bir taraftan ölçek ekonomisi var. Yani emek yoğunluğuyla başladı fakat artık teknoloji yoğun, katma değerli üretime de sahip oldu. Bakın hep konuşuyoruz, nadir toprak elementleri. Bunun %80-90 işletmeciliği burada Çin'e ait. Yani o bizim ihtiyacımız görmüş olduğumuz ürünler savunma sanayi olsun, yenilenebilir enerji kaynakları olsun, uzay teknolojileri olsun bununla ilgili o kritik ham maddeleri şu anda Çin üretmede dünyada birinci. Hatta Trump dedi ki, "Onların bize ihracatını lütfen kesme" dedi bu ticaret savaşları esnasında. Yani artık katma değer üretebilen bir Çin var dünyada ve giderek de büyüyor bu ve önümüzdeki süreç içerisinde de ABD'yi yakalayacak ve geçecek. Dolayısıyla bu pastayı şu an ABD kaybediyor.