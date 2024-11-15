BİM’de yoğurt fiyatı dip yaptı! 19 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler listesi belli oldu

19 Kasım 2024 tarihli aktüel ürünler listesi süt ve süt ürünlerinden et çeşitlerine, makyaj malzemelerinden pasta malzemelerine tekstil grubundan temizlik ürünlerine kadar birçok ürün ekonomik fiyatlarla raflardaki yerini alacak. BİM'in uygun fiyat politikasıyla alışveriş yapmak isteyenler için bu hafta da oldukça cazip seçenekler mevcut. İşte 19 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu…

19 Kasım 2024 BİM Aktüel Katalog

19 Kasım 2024 BİM Aktüel Katalog

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g: 44,50 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 g: 39,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 1500 g 239 TL

Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 189 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL

Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L: 44,50 TL

Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L: 49,50 TL

Tikveşli %18 Yağlı Krema 200 ml: 29,50 TL

Sek Naneli Ayran 300 ml: 9,90 TL

Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 g: 87,50 TL

Feast İnce Çıtır Patates 1 kg: 89 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g: 185 TL

Akşeker Doğranmış Donuk Kuzu Kokoreç 250 g: 89 TL

Ettat Et Donuk Dana Kıyma 1000 g: 349 TL

Banvit Piliç Koktely Sosis 1000 g: 82,50 TL

Nar Sargılı Küp Şeker 500 g: 29,50 TL

19 Kasım 2024 BİM Aktüel Katalog

Sleepy Bebek Bezi: 229 TL

Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı: 99 TL

Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı: 159 TL

Ecco Yeşil Dünya Havlu Kraft Peçete: 25 TL

BB Mini Set: 109 TL

Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece: 89 TL

L'oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem: 159 TL

L'oréal Paris Yüz Temizleme Sütü: 99 TL

Vernel Çamaşır Yumuşatıcı 5 L: 105 TL

Peros Toz Deterjan 10 Kg: 279 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li: 195 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 KG: 55 TL