BİM’de yoğurt fiyatı dip yaptı! 19 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler listesi belli oldu
Aktüel market zincirlerinden BİM, 19 Kasım 2024 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta özellikle temizlik ürünleri dikkat çekiyor. 10 kilogramlık toz deterjan, uygun fiyatıyla raflarda yerini alacak. Sıklıkla tüketilen ürünlerden biri olan yoğurt ise dip fiyatlarla satışa sunulacak. Kaçırılmayacak fırsatlar arasında gıda ürünlerinden makyaj malzemelerine temizlik ürünlerinden tekstil gruplarına birçok kategoride çeşitli ürünler yer alıyor. 19 Kasım BİM aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla online ve yerel mağazalarda satışa sunulacak. İşte 19 Kasım BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve detaylar…
19 Kasım 2024 tarihli aktüel ürünler listesi süt ve süt ürünlerinden et çeşitlerine, makyaj malzemelerinden pasta malzemelerine tekstil grubundan temizlik ürünlerine kadar birçok ürün ekonomik fiyatlarla raflardaki yerini alacak. BİM'in uygun fiyat politikasıyla alışveriş yapmak isteyenler için bu hafta da oldukça cazip seçenekler mevcut. İşte 19 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu…
19 Kasım 2024 BİM Aktüel Katalog
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 g: 44,50 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 g: 39,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 1500 g 239 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 189 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL
Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L: 44,50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L: 49,50 TL
Tikveşli %18 Yağlı Krema 200 ml: 29,50 TL
Sek Naneli Ayran 300 ml: 9,90 TL
Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 g: 87,50 TL
Feast İnce Çıtır Patates 1 kg: 89 TL
Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g: 185 TL
Akşeker Doğranmış Donuk Kuzu Kokoreç 250 g: 89 TL
Ettat Et Donuk Dana Kıyma 1000 g: 349 TL
Banvit Piliç Koktely Sosis 1000 g: 82,50 TL
Nar Sargılı Küp Şeker 500 g: 29,50 TL
Sleepy Bebek Bezi: 229 TL
Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı: 99 TL
Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı: 159 TL
Ecco Yeşil Dünya Havlu Kraft Peçete: 25 TL
BB Mini Set: 109 TL
Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece: 89 TL
L'oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem: 159 TL
L'oréal Paris Yüz Temizleme Sütü: 99 TL
Vernel Çamaşır Yumuşatıcı 5 L: 105 TL
Peros Toz Deterjan 10 Kg: 279 TL
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li: 195 TL
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 KG: 55 TL