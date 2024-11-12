Bu hafta ŞOK’ta hangi ürünler indirimde? İşte 13-19 Kasım ŞOK aktüel kataloğu
ŞOK marketlerinin 13-19 Kasım 2024 haftasına özel aktüel kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunları, bu hafta çeşitli kategorilerde geniş ürün yelpazesiyle karşılaşacak. İndirimli ürünler arasında temel gıda ihtiyaçlarından atıştırmalıklara, temizlik ürünlerinden kışlık tekstil seçeneklerine kadar birçok fırsat mevcut. İşte merakla beklenen 13-19 Kasım ŞOK aktüel kataloğu…
Bu hafta ŞOK'ta, beyaz peynir ve süt ürünleri gibi temel gıdalar uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, farklı atıştırmalık seçenekleri de raflarda yerini alacak. Gıda ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar var.
Havaların soğumasıyla birlikte ŞOK, kışlık giyim ürünlerinde cazip fırsatlar sunuyor. Şişme montlar, polar kıyafetler ve termal içlikler, soğuk havalara hazırlık yapmak isteyenler için uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Uygun fiyatlı kışlık ürünler bu hafta dikkat çeken kategorilerden biri olacak.
13-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri
Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri: 169 TL
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir: 139 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize: 69 TL
Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü: 99 TL
İçim Labne: 69 TL
İnci Ihlamur: 84,90 TL
Ülker Çiziviç 3'lü: 34,90 TL
Eti Tartini Frambuazlı: 22,90 TL
Clear Men Cool Sport Şampuan: 129 TL
Bebelac Devam Sütü Çeşitleri: 339 TL
Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi: 246 TL
Sleepy Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu: 109 TL
Axe Deodorant Çeşitlerr: 112 TL
Colgate Max Beyazlık Diş Macunu: 39,50 TL
Finish Parlatıcı: 63,75 TL
Persil Toz Deterjan: 280 TL
Slazenger Erkek Şişme Mont: 999 TL
Slazenger Çocuk Polar Üst Kapüşonlu Tam Fermuarlı: 219 TL
Slazenger Triko Bere: 119 TL
Forever Ledli Katlanır Ayna: 119 TL
Lara Çalışma Koltuğu: 1.299 TL
Beyaz Kapaklı Kitaplık: 999 TL
Smart Comfort Rollpack Yatak: 1.299 TL
Katlanır Yatak: 1.249 TL
Alpina Cam Ankastre Set: 5.999 TL
Fakir PRESS PULP Narenciye Sıkacağı: 899 TL
Star Termos Çelik Termos: 399 TL
Metaltex Fritex Patates Dilimleyicisi: 699 TL
Elegant Cam Termos: 599 TL
Sprey Yağlık: 79,95 TL
Paslanmaz Çelik Süzgeç: 169 TL
Çelik Süzgeç No:1: 149 TL
Kav Kibrit: 47,95 TL
Alesta Life 2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz:1.899 TL
Alesta Life Çamaşır Makinesi Dolabı Beyaz: 1.949 TL
Alesta Life 2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz: 1.599 TL
Alesta Life 10 Gözlü Kitaplık: 949 TL
Alesta Life Aynalı Banyo Dolabı: 999 TL
Alesta Life 2 Kapaklı 4 Raflı Ayakkabılık Beyaz: 1.449 TL