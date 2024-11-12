Bu hafta ŞOK’ta hangi ürünler indirimde? İşte 13-19 Kasım ŞOK aktüel kataloğu

Bu hafta ŞOK'ta, beyaz peynir ve süt ürünleri gibi temel gıdalar uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, farklı atıştırmalık seçenekleri de raflarda yerini alacak. Gıda ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar var.

Havaların soğumasıyla birlikte ŞOK, kışlık giyim ürünlerinde cazip fırsatlar sunuyor. Şişme montlar, polar kıyafetler ve termal içlikler, soğuk havalara hazırlık yapmak isteyenler için uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Uygun fiyatlı kışlık ürünler bu hafta dikkat çeken kategorilerden biri olacak.

13-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri

13-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri: 169 TL

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir: 139 TL

Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize: 69 TL

Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü: 99 TL

İçim Labne: 69 TL

İnci Ihlamur: 84,90 TL

Ülker Çiziviç 3'lü: 34,90 TL

Eti Tartini Frambuazlı: 22,90 TL

13-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri

Clear Men Cool Sport Şampuan: 129 TL

Bebelac Devam Sütü Çeşitleri: 339 TL

Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi: 246 TL

Sleepy Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu: 109 TL

Axe Deodorant Çeşitlerr: 112 TL

Colgate Max Beyazlık Diş Macunu: 39,50 TL

Finish Parlatıcı: 63,75 TL

Persil Toz Deterjan: 280 TL

13-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri

Slazenger Erkek Şişme Mont: 999 TL

Slazenger Çocuk Polar Üst Kapüşonlu Tam Fermuarlı: 219 TL

Slazenger Triko Bere: 119 TL

Forever Ledli Katlanır Ayna: 119 TL

Lara Çalışma Koltuğu: 1.299 TL

Beyaz Kapaklı Kitaplık: 999 TL

Smart Comfort Rollpack Yatak: 1.299 TL

Katlanır Yatak: 1.249 TL

13-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri

Alpina Cam Ankastre Set: 5.999 TL

Fakir PRESS PULP Narenciye Sıkacağı: 899 TL

Star Termos Çelik Termos: 399 TL

Metaltex Fritex Patates Dilimleyicisi: 699 TL

Elegant Cam Termos: 599 TL

Sprey Yağlık: 79,95 TL

Paslanmaz Çelik Süzgeç: 169 TL

Çelik Süzgeç No:1: 149 TL

Kav Kibrit: 47,95 TL

13-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri

Alesta Life 2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz:1.899 TL

Alesta Life Çamaşır Makinesi Dolabı Beyaz: 1.949 TL

Alesta Life 2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz: 1.599 TL

Alesta Life 10 Gözlü Kitaplık: 949 TL

Alesta Life Aynalı Banyo Dolabı: 999 TL

Alesta Life 2 Kapaklı 4 Raflı Ayakkabılık Beyaz: 1.449 TL

13-19 Kasım ŞOK Aktüel Ürünleri