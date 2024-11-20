20-26 Kasım ŞOK aktüel indirimleri: Dyson şarjlı süpürge, banyo paspas seti, çok amaçlı dolaplar…
ŞOK Market 20-26 Kasım 2024 indirim kataloğu yayınlandı. Bu geçerli olacak indirim kataloğunda hem günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler hem de elektronik ve ev gereçleri bulunuyor. Gıdadan tekstile, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, ŞOK 20-26 Kasım aktüel indirim kataloğunda yer alıyor.
ŞOK aktüel kataloğunda gıda ve temizlik ürünlerinde yaptığı indirimlerin yanı sıra teknoloji alanında da cazip fiyatlar sunuyor. Bu haftanın kataloğunda herkesin beklediği Dyson şarjlı dikey süpürge yer alıyor. Akıllı saatlerden cep telefonlarına, kahve makinelerinden çamaşır makinelerine kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. İşte 20-26 Kasım ŞOK aktüel indirim kataloğu…
ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu
Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir (500 gr): 59,90 TL
Mis Tulum Peyniri (300 gr): 89 TL
Mis Salep 1 L: 49,95 TL
Şok Lio Biberli Yeşil Zeytin (400 gr): 59,50 TL
Şok Lio Salamura Siyah Zeytin (500 gr): 79,50 TL
Vatan %100 Nar Ekşisi 250 ml: 59,50 TL
Vatan Kornişon Turşusu 670 g: 35 TL
Vip ;Ahmet Bahar Temizlik Seti+Kullan At Mendil 50: 499 TL
Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 259 TL
Mutfak / Banyo Organizeri: 99,95 TL
Çok Amaçlı Raf: 199 TL
Erkek / Kadın Tek Alt Mikrosüet: 179 TL
Thermoform Soft Termal İçlik Üst Ünisex: 319 TL
Thermoform Soft Termal İçlik Alt Ünisex: 319 TL
Banyo Havlusu 70 x 140 cm: 219 TL
Peluş Banyo Paspas Seti 2'li: 249 TL
Ev Babeti Kürklü: 199 TL
Sleepy Bebek Bezleri: 99 TL
Palette Saç Boyası Çeşitleri: 89 TL
Cift Krem Sprey Limon / Amonyak: 59 TL
Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 2,5 L: 74,90 TL
Pril Bulaşık Deterjanı Limon 4 KG: 139 TL
Piyale Puding Çeşitleri 115 g: 12,90 TL
Uno Anadolu Sade / Kakaolu Pasta Altı 280 g: 42,50 TL
Anadolu Mutfağı Karbonat 100 g: 7,90 TL
Bisto Muhallebilik Kadayıf 200 g: 25,95 TL
Berry Bar Masası Beyaz: 1.549 TL
Dani Evyeli Mini Mutfak Alt Ük: 4.799 TL
İnova Ayakkabılık: 1.999 TL
Eloise Kitaplık: 3.399 TL
Philips Hd5120/00 Eco Conscious Edition Filtre Kahve Makinesi: 2.999 TL
Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge: 29.999 TL
Samsung Ww11bb944dghah 11 Kg Çamaşır Makinesi: 25.999 TL
Altus AL 445 Nix 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi: 13.199 TL