20-26 Kasım ŞOK aktüel indirimleri: Dyson şarjlı süpürge, banyo paspas seti, çok amaçlı dolaplar…

ŞOK aktüel kataloğunda gıda ve temizlik ürünlerinde yaptığı indirimlerin yanı sıra teknoloji alanında da cazip fiyatlar sunuyor. Bu haftanın kataloğunda herkesin beklediği Dyson şarjlı dikey süpürge yer alıyor. Akıllı saatlerden cep telefonlarına, kahve makinelerinden çamaşır makinelerine kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. İşte 20-26 Kasım ŞOK aktüel indirim kataloğu…

ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu

ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu

Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir (500 gr): 59,90 TL

Mis Tulum Peyniri (300 gr): 89 TL

Mis Salep 1 L: 49,95 TL

Şok Lio Biberli Yeşil Zeytin (400 gr): 59,50 TL

Şok Lio Salamura Siyah Zeytin (500 gr): 79,50 TL

Vatan %100 Nar Ekşisi 250 ml: 59,50 TL

Vatan Kornişon Turşusu 670 g: 35 TL

ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu

Vip ;Ahmet Bahar Temizlik Seti+Kullan At Mendil 50: 499 TL

Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.399 TL

Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 259 TL

Mutfak / Banyo Organizeri: 99,95 TL

Çok Amaçlı Raf: 199 TL

ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu

Erkek / Kadın Tek Alt Mikrosüet: 179 TL

Thermoform Soft Termal İçlik Üst Ünisex: 319 TL

Thermoform Soft Termal İçlik Alt Ünisex: 319 TL

Banyo Havlusu 70 x 140 cm: 219 TL

Peluş Banyo Paspas Seti 2'li: 249 TL

Ev Babeti Kürklü: 199 TL

ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu

Sleepy Bebek Bezleri: 99 TL

Palette Saç Boyası Çeşitleri: 89 TL

Cift Krem Sprey Limon / Amonyak: 59 TL

Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 2,5 L: 74,90 TL

Pril Bulaşık Deterjanı Limon 4 KG: 139 TL

ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu

Piyale Puding Çeşitleri 115 g: 12,90 TL

Uno Anadolu Sade / Kakaolu Pasta Altı 280 g: 42,50 TL

Anadolu Mutfağı Karbonat 100 g: 7,90 TL

Bisto Muhallebilik Kadayıf 200 g: 25,95 TL

ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu

Berry Bar Masası Beyaz: 1.549 TL

Dani Evyeli Mini Mutfak Alt Ük: 4.799 TL

İnova Ayakkabılık: 1.999 TL

Eloise Kitaplık: 3.399 TL

ŞOK 20-26 Kasım 2024 İndirim Kataloğu

Philips Hd5120/00 Eco Conscious Edition Filtre Kahve Makinesi: 2.999 TL

Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge: 29.999 TL

Samsung Ww11bb944dghah 11 Kg Çamaşır Makinesi: 25.999 TL

Altus AL 445 Nix 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi: 13.199 TL