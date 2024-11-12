Tarım Kredi Market’te YARIN DEV İNDİRİM! Kablosuz şarj cihazı, elektrikli ısıtıcı, notebook geliyor

Tarım Kredi Market, bu hafta sadece gıda değil, evinize renk katacak birçok elektrikli ürünle de karşınızda. Yeni indirim kataloğunda robot süpürgeden dik süpürgeye, Türk kahvesi makinesinden mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

Sadece mutfak ürünleriyle sınırlı kalmayan bu kampanyada notebook ve tablet gibi teknolojik ürünler de indirimli olarak satışa çıkıyor. Her hafta aktüel ürün çeşitliliğini arttırmaya devam eden Tarım Kredi Market, bu Kasım ayında müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunarak vatandaşların ceplerini şenlendiriyor.

13 Kasım Tarım Kredi Market İndirim Kataloğu

13 Kasım Tarım Kredi Market İndirim Kataloğu

Akdeniz Çelik tencere seti: 1.299 TL

3 Boyut Döküm Granit sahan: 425 TL

3 Boyut İkiz Balık tavası: 329 TL

Kale camlı termos: 225 TL

Dinçkan Pedallı temizlik seti: 399 TL

Kale oto termos: 799 TL

Süper piknik termos: 249 TL

13 Kasım Tarım Kredi Market İndirim Kataloğu

Baroness 6'lı Baharat seti: 219 TL

Baroness 9'lu baharat seti: 349 TL

Baroness 12'li baharat seti: 359 TL

Boetti Ware kupa: 49.90 TL

Boetti Ware kase: 49.90 TL

Büyük kulplu dekoratif tepsi: 39.50 TL

Deterjan hazneli bulaşık fırçası: 39 TL

Sıvı sabunluk: 62.50 TL

Sosluk seti: 19.50 TL

Silikon fırın eldiveni: 24.90 TL

13 Kasım Tarım Kredi Market İndirim Kataloğu

Nautica Kablosuz şarj cihazı: 399 TL

Nautica Yüz temizleme cihazı: 399 TL

Hometech notebook: 5.999 TL

Blaupunkt Ropot süpürge beyaz: 15.950 TL

Hometech alfa tablet: 5.950 TL

Şarjlı dikey süpürge: 9.250 TL

Filtreli elektrikli süpürge: 2.799 TL

Elektrikli yatay ısıtıcı: 949 TL

Elektrikli dikey ısıtıcı: 1.499 TL

Gezer terlik: 109 TL

Gezer havlu terlik: 135 TL