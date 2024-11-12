Tarım Kredi Market’te YARIN DEV İNDİRİM! Kablosuz şarj cihazı, elektrikli ısıtıcı, notebook geliyor
Kredi Market’te temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak ve ev elektroniğinde de cazip indirimler bulunuyor. Kasım ayının sürpriz fırsatları arasında robot süpürge, dik süpürge, elektrikli ısıtıcı ve Türk kahvesi makinesi gibi çok tercih edilen ürünler yer alıyor. İşte 13 Kasım’dan itibaren geçerli olan Tarım Kredi Market indirim listesi…
Tarım Kredi Market, bu hafta sadece gıda değil, evinize renk katacak birçok elektrikli ürünle de karşınızda. Yeni indirim kataloğunda robot süpürgeden dik süpürgeye, Türk kahvesi makinesinden mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.
Sadece mutfak ürünleriyle sınırlı kalmayan bu kampanyada notebook ve tablet gibi teknolojik ürünler de indirimli olarak satışa çıkıyor. Her hafta aktüel ürün çeşitliliğini arttırmaya devam eden Tarım Kredi Market, bu Kasım ayında müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunarak vatandaşların ceplerini şenlendiriyor.
13 Kasım Tarım Kredi Market İndirim Kataloğu
Akdeniz Çelik tencere seti: 1.299 TL
3 Boyut Döküm Granit sahan: 425 TL
3 Boyut İkiz Balık tavası: 329 TL
Kale camlı termos: 225 TL
Dinçkan Pedallı temizlik seti: 399 TL
Kale oto termos: 799 TL
Süper piknik termos: 249 TL
Baroness 6'lı Baharat seti: 219 TL
Baroness 9'lu baharat seti: 349 TL
Baroness 12'li baharat seti: 359 TL
Boetti Ware kupa: 49.90 TL
Boetti Ware kase: 49.90 TL
Büyük kulplu dekoratif tepsi: 39.50 TL
Deterjan hazneli bulaşık fırçası: 39 TL
Sıvı sabunluk: 62.50 TL
Sosluk seti: 19.50 TL
Silikon fırın eldiveni: 24.90 TL
Nautica Kablosuz şarj cihazı: 399 TL
Nautica Yüz temizleme cihazı: 399 TL
Hometech notebook: 5.999 TL
Blaupunkt Ropot süpürge beyaz: 15.950 TL
Hometech alfa tablet: 5.950 TL
Şarjlı dikey süpürge: 9.250 TL
Filtreli elektrikli süpürge: 2.799 TL
Elektrikli yatay ısıtıcı: 949 TL
Elektrikli dikey ısıtıcı: 1.499 TL
Gezer terlik: 109 TL
Gezer havlu terlik: 135 TL