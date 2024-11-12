14 Kasım A101 aktüel indirimler kataloğu: A101 aktüel kataloğunda neler var? Valiz çeşitleri, halı, şemsiye, tencere

14 Kasımdan itibaren geçerli olacak aktüel indirimli ürünler A101 raflarında ve online marketlerde yerini alacak. Tekstil ürünlerinden mutfak gereçlerine, mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimler vatandaşları bekliyor. Her kategoride yer alan kampanyalı ve indirimli ürünler ceplerin yüzünü güldürüyor. İşte 14 Kasım A101 aktüel indirimler kataloğu…

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

65 İnç 4K Ultra HD Smart Led TV: 28.999 TL

50 İnç 4K UHD Smart Led TV: 18.999 TL

40 İnç FHD Smart TV: 6.499 TL

Gaming Klavye: 299 TL

Gaming Kulaklık: 399 TL

Valiz Orta Boy: 699 TL

Valiz Büyük Boy: 799 TL

6 Kişilik Masa Takımı: 7.990 TL

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

SEG Çamaşır Makinesi: 10.999 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi: 10.499 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 20.999 TL

Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 1.299 TL

Sinbo Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici: 2.799 TL

Sunny Pratik Dik Süpürge: 799 TL

Kiwi Çay Makinesi: 749 TL

Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 649 TL

Dijital Baskül: 239 TL

Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 5.999 TL

Kiwi Pencere Temizleme Robotu: 3.799 TL

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

ReVolt 125 cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 279 TL

Çift Kişilik Pamuk Battaniye: 349 TL

Soft Kaymaz Taban Salon Halısı: 599 TL

Kadın Yarım Fermuarlı Polar: 299 TL

Erkek Yarım Fermuarlı Polar: 299 TL

Kadın/Erkek Şemsiye: 179 TL

Büyük Makyaj Organizeri: 149 TL

Çocuk Ev Ayakkabısı: 149 TL

Kadın Tavşan Figürlü Panduf: 129 TL

4+1 Galvaniz Merdiven: 799 TL

Oyuncak Uzay Roket ve Gezegen Keşfi: 329 TL

Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma: 299 TL

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

Erpiliç Dondurulmuş Piliç Sarma 82 TL

Feast Dondurulmuş Patates 89 TL

Keskinoğlu Dondurulmuş Pişmiş Soslu Kanat 750 g 75 TL

Sümeli Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 g 99 TL

Bahçivan Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1KG 199 TL

Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g 179 TL

Öncü Siyah Zeytin 1KG 149 TL

Metin Tahin 1KG 145 TL

Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 109 TL

Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml 89 TL

Note Fondöten 25 ml 129 TL

Note Likit Göz Kalemi 119 TL

Rinso Toz Deterjan 10 KG 255 TL

Komili Islak Havlu 3x60 adet 45 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 3'lü Paket 119 TL

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

Gourmet Gold Tavuklu Konserve Kedi Maması 85 g: 39,95 TL

Gourmet Gold Sığır Etli Yaş Kedi Maması 85 g: 39,95 TL

Gourmet Gold Hindili Yaş Kedi Maması 85 g: 39,95 TL

Felix Sığır Etli Yaş Kedi Maması 85 g: 25,90 TL

Felix Tavuk Etli Yaş Kedi Maması 85 g: 25,90 TL

Felix Somonlu Kedi Yaş Maması 85 g: 25,90 TL

Friskies Kuru Kedi Maması 300 g: 59,90 TL

Friskies Somonlu Yaş Kedi Maması 85 g: 21,90 TL

Friskies Kümes Hayvanlı Kedi Maması 1,5 kg: 310 TL

Felix Somonlu ve Ton Balıklı Kedi Avantajlı Paket 4x85 g: 85,90 TL

Felix Somonlu Yetişkin Yaş Kedi Maması 2 kg: 410 TL

Felix Somonlu Yaş Kedi Maması 400 g: 89,90 TL

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

Cem Gusto Ezme Tava 26 cm: 279 TL

Cem Gusto Ezme Derin Tencere 24 cm: 549 TL

Cem Gusto Ezme Tencere 26 cm: 549 TL

Tepsi Çeşitleri 42x30 cm / 42x31 cm: 69 TL

Renkli Pasta Tabağı: 39 TL

Desenli Latte Bardağı 320 cc: 32 TL

Üç Ayaklı Cam Kase: 17 TL

Borosilikat Burç Desenli Şiirli Kupa: 39 TL

Luminarc Opal Kupa 290 cc: 59 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 4'lü: 45 TL

Çok Amaçlı Saklama Kabı: 109 TL

Multimix Salata Seti 4 Parça: 109 TL

Katlanır Ürünler: 39 TL

14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu

Aldiva Happy Bisküvi Çeşitleri 6x56 g: 23 TL

Biscolata Stix Karamel Parçacıklı Çubuk Bisküvi 36 g: 18 TL

Çizi Haşhaşlı Baharatlı Kraker 70 g: 8,50 TL

Ülker Çikolata Magnolia Tadında 215 g: 70 TL

Nestle Nostalji Çikolata Çeşitleri 65 g: 29 TL

Boom Bastic Yer Fıstıklı Bar Çikolata 5x35 g: 49 TL

Togo Mini Bar Çeşitleri 15 g: 2,50 TL

Eti Burçak Kurabi Ay Çöreği İçi Dolgulu Kurabiye 105 g: 17 TL