14 Kasım A101 aktüel indirimler kataloğu: A101 aktüel kataloğunda neler var? Valiz çeşitleri, halı, şemsiye, tencere
A101 market, 14 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak haftalık aktüel ürünler kataloğunu resmi web sitesinde yayınladı. A101'in sunduğu yeni indirimli ürünler listesi, uygun fiyatla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu haftaki A101 indirimlerinde HD televizyon, dayanıklı valiz, beyaz eşya çeşitleri, seramik tabanlı ütü ve 3 musluklu su sebili gibi çok sayıda ürün kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 14 Kasım'dan itibaren A101 marketlerde geçerli olan fırsat ürünleri ve detaylar!
14 Kasımdan itibaren geçerli olacak aktüel indirimli ürünler A101 raflarında ve online marketlerde yerini alacak. Tekstil ürünlerinden mutfak gereçlerine, mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimler vatandaşları bekliyor. Her kategoride yer alan kampanyalı ve indirimli ürünler ceplerin yüzünü güldürüyor. İşte 14 Kasım A101 aktüel indirimler kataloğu…
14 Kasım A101 Aktüel İndirimler Kataloğu
65 İnç 4K Ultra HD Smart Led TV: 28.999 TL
50 İnç 4K UHD Smart Led TV: 18.999 TL
40 İnç FHD Smart TV: 6.499 TL
Gaming Klavye: 299 TL
Gaming Kulaklık: 399 TL
Valiz Orta Boy: 699 TL
Valiz Büyük Boy: 799 TL
6 Kişilik Masa Takımı: 7.990 TL
SEG Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
SEG Inox Bulaşık Makinesi: 10.499 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9.999 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 20.999 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 1.299 TL
Sinbo Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici: 2.799 TL
Sunny Pratik Dik Süpürge: 799 TL
Kiwi Çay Makinesi: 749 TL
Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 649 TL
Dijital Baskül: 239 TL
Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 5.999 TL
Kiwi Pencere Temizleme Robotu: 3.799 TL
ReVolt 125 cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 279 TL
Çift Kişilik Pamuk Battaniye: 349 TL
Soft Kaymaz Taban Salon Halısı: 599 TL
Kadın Yarım Fermuarlı Polar: 299 TL
Erkek Yarım Fermuarlı Polar: 299 TL
Kadın/Erkek Şemsiye: 179 TL
Büyük Makyaj Organizeri: 149 TL
Çocuk Ev Ayakkabısı: 149 TL
Kadın Tavşan Figürlü Panduf: 129 TL
4+1 Galvaniz Merdiven: 799 TL
Oyuncak Uzay Roket ve Gezegen Keşfi: 329 TL
Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma: 299 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Sarma 82 TL
Feast Dondurulmuş Patates 89 TL
Keskinoğlu Dondurulmuş Pişmiş Soslu Kanat 750 g 75 TL
Sümeli Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 g 99 TL
Bahçivan Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1KG 199 TL
Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g 179 TL
Öncü Siyah Zeytin 1KG 149 TL
Metin Tahin 1KG 145 TL
Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 109 TL
Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml 89 TL
Note Fondöten 25 ml 129 TL
Note Likit Göz Kalemi 119 TL
Rinso Toz Deterjan 10 KG 255 TL
Komili Islak Havlu 3x60 adet 45 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 3'lü Paket 119 TL
Gourmet Gold Tavuklu Konserve Kedi Maması 85 g: 39,95 TL
Gourmet Gold Sığır Etli Yaş Kedi Maması 85 g: 39,95 TL
Gourmet Gold Hindili Yaş Kedi Maması 85 g: 39,95 TL
Felix Sığır Etli Yaş Kedi Maması 85 g: 25,90 TL
Felix Tavuk Etli Yaş Kedi Maması 85 g: 25,90 TL
Felix Somonlu Kedi Yaş Maması 85 g: 25,90 TL
Friskies Kuru Kedi Maması 300 g: 59,90 TL
Friskies Somonlu Yaş Kedi Maması 85 g: 21,90 TL
Friskies Kümes Hayvanlı Kedi Maması 1,5 kg: 310 TL
Felix Somonlu ve Ton Balıklı Kedi Avantajlı Paket 4x85 g: 85,90 TL
Felix Somonlu Yetişkin Yaş Kedi Maması 2 kg: 410 TL
Felix Somonlu Yaş Kedi Maması 400 g: 89,90 TL
Cem Gusto Ezme Tava 26 cm: 279 TL
Cem Gusto Ezme Derin Tencere 24 cm: 549 TL
Cem Gusto Ezme Tencere 26 cm: 549 TL
Tepsi Çeşitleri 42x30 cm / 42x31 cm: 69 TL
Renkli Pasta Tabağı: 39 TL
Desenli Latte Bardağı 320 cc: 32 TL
Üç Ayaklı Cam Kase: 17 TL
Borosilikat Burç Desenli Şiirli Kupa: 39 TL
Luminarc Opal Kupa 290 cc: 59 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 4'lü: 45 TL
Çok Amaçlı Saklama Kabı: 109 TL
Multimix Salata Seti 4 Parça: 109 TL
Katlanır Ürünler: 39 TL
Aldiva Happy Bisküvi Çeşitleri 6x56 g: 23 TL
Biscolata Stix Karamel Parçacıklı Çubuk Bisküvi 36 g: 18 TL
Çizi Haşhaşlı Baharatlı Kraker 70 g: 8,50 TL
Ülker Çikolata Magnolia Tadında 215 g: 70 TL
Nestle Nostalji Çikolata Çeşitleri 65 g: 29 TL
Boom Bastic Yer Fıstıklı Bar Çikolata 5x35 g: 49 TL
Togo Mini Bar Çeşitleri 15 g: 2,50 TL
Eti Burçak Kurabi Ay Çöreği İçi Dolgulu Kurabiye 105 g: 17 TL