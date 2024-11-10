BİM aktüel kataloğu yayımlandı: 15 Kasım'da evinizin tüm ihtiyaçları geliyor!
BİM, 15 Kasım tarihleri arasında yeni aktüel ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Elektrikli bisiklet, yazıcı, drone ve blender gibi teknolojik cihazlardan ev gereçlerine kadar pek çok ürün, bu hafta mağazalarda yerini alacak. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekecek bu geniş ürün yelpazesi, fırsat arayan tüketicileri bekliyor. İşte, BİM'in 15 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve detaylar!
BİM, 15 Kasım itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunan BİM, bu hafta yazıcı, smart drone, kablosuz şarj istasyonu, pizza fırını ve tost makinesi gibi popüler ürünlerde dikkat çekici indirimler gerçekleştiriyor. İşte BİM15 Kasım aktüel kataloğu..
Yuvarlak Emaye Tepsi ~32 cm 99 TL
Emaye Közmatik ~30 cm 89 TL
Oval Tepsi ~42x30 cm 129 TL
Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 39,50 TL
12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL
7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL
Cam Küçük Kase ~360 cc 129 TL
Cam Büyük Kase ~1800 cc 109 TL
Mont Erkek 999 TL
Oduncu Gömlek Erkek 249 TL
Oduncu Gömlek Kadın 249 TL
Oduncu Gömlek Çocuk 199 TL
3'lü Yumak 89 TL
3'lü Yumak 109 TL
10'lu Dikiş İpi Seti ~100 m 115 TL
2'li Dikiş İpi ~900 m 59 TL
Banyo Seti 529 TL
Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 99 TL
Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL
Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL
Kirli Sepeti 399 TL
Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL
Banyo Paspası 79 TL
Su Emici Paspas 75 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Pelüş Zürafa ~100 cm 479 TL
Sürtmeli İş Araçları 139 TL
Çek Bırak Metal Araba 89 TL
İtfaiye Yol Seti 279 TL
Oyuncak İtfaiye Aracı 159 TL
Oyuncak Arabalı Tır 349 TL
Yuvarlan-Zıpla-Fırla Oyuncak 229 TL
Çanta Şeklinde Çiz-Sil Kitapları 42,50 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
Tanklı Yazıcı 58144804A 5.999 TL
Drone Cx017 1.999 TL
32 İnç HD Android TV 4.750 TL
43 İnç Full HD Android TV 6.975 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.275 TL
Mini Blender Set 1.250 TL
Tost Makinesi 1.575 TL
Pizza Fırını 2.999 TL