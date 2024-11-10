BİM aktüel kataloğu yayımlandı: 15 Kasım’da evinizin tüm ihtiyaçları geliyor!

BİM, 15 Kasım itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunan BİM, bu hafta yazıcı, smart drone, kablosuz şarj istasyonu, pizza fırını ve tost makinesi gibi popüler ürünlerde dikkat çekici indirimler gerçekleştiriyor. İşte BİM15 Kasım aktüel kataloğu..

15 Kasım BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu (BİM)

Yuvarlak Emaye Tepsi ~32 cm 99 TL

Emaye Közmatik ~30 cm 89 TL

Oval Tepsi ~42x30 cm 129 TL

Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 39,50 TL

12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL

7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL

Cam Küçük Kase ~360 cc 129 TL

Cam Büyük Kase ~1800 cc 109 TL

15 Kasım BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu (BİM)

Mont Erkek 999 TL

Oduncu Gömlek Erkek 249 TL

Oduncu Gömlek Kadın 249 TL

Oduncu Gömlek Çocuk 199 TL

3'lü Yumak 89 TL

3'lü Yumak 109 TL

10'lu Dikiş İpi Seti ~100 m 115 TL

2'li Dikiş İpi ~900 m 59 TL

15 Kasım BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu (BİM)

Banyo Seti 529 TL

Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 99 TL

Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL

Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL

Kirli Sepeti 399 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL

Banyo Paspası 79 TL

Su Emici Paspas 75 TL

Ayak Havlusu 49,50 TL

15 Kasım BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu (BİM)

Pelüş Zürafa ~100 cm 479 TL

Sürtmeli İş Araçları 139 TL

Çek Bırak Metal Araba 89 TL

İtfaiye Yol Seti 279 TL

Oyuncak İtfaiye Aracı 159 TL

Oyuncak Arabalı Tır 349 TL

Yuvarlan-Zıpla-Fırla Oyuncak 229 TL

Çanta Şeklinde Çiz-Sil Kitapları 42,50 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

15 Kasım BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu (BİM)

Tanklı Yazıcı 58144804A 5.999 TL

Drone Cx017 1.999 TL

32 İnç HD Android TV 4.750 TL

43 İnç Full HD Android TV 6.975 TL

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.275 TL

Mini Blender Set 1.250 TL

Tost Makinesi 1.575 TL

Pizza Fırını 2.999 TL