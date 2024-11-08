BİM markete Drone geliyor: BİM 15 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM, 15 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğunu duyurarak alışveriş tutkunlarının ilgisini çekti. Her hafta yayınlanan katalogda mutfak, tekstil, ev, yaşam, beyaz eşya kategorilerinde çeşitli ürünler ve indirimler yer alıyor. BİM, her hafta sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çekerken, 15 Kasım indirimli ürünler arasında Drone fiyatı ile öne çıkıyor. Vatandaşlar, aktüel kataloğunda hangi ürünlerin indirimde olduğunu araştırıyor. Peki, BİM 15 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, 15 Kasım BİM aktüel kataloğu…
Haftalık olarak güncellenen ve pek çok kategoride çeşitli ürünler sunan BİM, bu hafta da cazip fiyatlarla müşterilerinin karşısına çıkıyor. 15 Kasım 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda, her kesimden tüketiciye hitap eden birçok fırsat ürünü yer alıyor. Elektronik, mutfak ürünleri, tekstil, oyuncak ve kişisel bakım gibi farklı kategorilerde sunulan ürünlerle BİM, her hafta avantajlı alışveriş fırsatlarıyla dikkat çekiyor.
15 Kasım BİM Aktüel Ürünler Kataloğu
HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL
Corby Smart Drone 1.999 TL
Dijitsu 32" HD Android Tv 4.750 TL
Dijitsu 43" Full HD Android Tv 6.795 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.275 TL
Heifer Mini Blender Set 1.250 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL
Kumtel Pizza Fırını 2.999 TL
İMEX Kablosuz Sarj İstasyonu 599 TL
KUBA Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 299 TL
El Feneri 119 TL
Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL
Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 75 TL
Kiğılı Erkek Mont 999 TL
Kadın / Erkek Oduncu Gömlek 249 TL
Çocuk Oduncu Gömlek 199 TL
Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 89 TL
Ören Bayan Star Yumak 3'lü 89 TL
Ören Bayan Favori Baby Yumak 3'lü 109 TL
Dikiş İpi Seti 10'lu 115 TL
Dikiş İpi 2'li 59 TL
Üçbaşak 2'li Dikiş İpi: 59,00 TL
Ören Bayan Dikiş İpi 2'li 29,95 TL
Ören Bayan Lastik 44,50 TL
Valiz Organizer Set 79 TL
İkili Nakışlı Havlu Set 69 TL
Pvc Masa Örtüsü 85 TL
Kadın / Erkek Bere 49,50 TL
Çocuk Bere 46,50 TL
Saç Kurutma Beresi 69 TL
Şeffaf Sütyen Düzenleyici 42,50 TL
Banyo Seti 529 TL
Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL
Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL
Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL
Bambu Kirli Sepeti 399 TL
Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL
Banyo Paspası 79 TL
Su Emici Paspas 75 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 119 TL
Temizlik Seti 149 TL
Yedekli Wc Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 599 TL
Deterjan Hazneli Mop 419 TL
Hazneli Temizlik Fırçası 129 TL
Kaydırmaz Tabanlık 44,50 TL
Ayakkabı Yıkama Filesi 29,50 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL
Kapı Arkası Askılık 119 TL
Kaymaz Banyo Taburesi 79 TL
Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 19,50 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 34,50 TL
Çamaşır Makinesi Üzeri Raf / Organizer 699 TL
Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 17,50 TL
Mandal Seti 29 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 29,50 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi 99 TL
Emaye Közmatik 89 TL
Oval Tepsi 129 TL
Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL
Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL
Benante 7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL
Glass in love Cam Küçük Kase 6'lı 129 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 1800 cc 109 TL
Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi / Dondurmalık 3'lü 119 TL
Glass in love Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li 124,50 TL
Glass in love Borosilikat Cam Su Şişesi 129 TL
Paşabahçe Pinot Su Bardağı 375 cc 4'lü 159 TL
Paşabahçe Pinot Su Bardağı 495 cc 4'lü 189 TL
Paşabahçe Aida Çay Tabağı 6'lı 129 TL
LAV Alinda Büyük Kase 2050 cc 99 TL
LAV Alinda Kase 215 cc 17,50 TL
LAV Nisa Kulplu Çay Bardağı 6'lı 119 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 89 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 69 TL
Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 85 TL
Fındık-Ceviz Kıracağı 39,50 TL
Kestane Çizici 39,50 TL
Patates Dilimleyici 19 TL
Peluş Zürafa 100 cm 479 TL