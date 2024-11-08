BİM markete Drone geliyor: BİM 15 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu

Haftalık olarak güncellenen ve pek çok kategoride çeşitli ürünler sunan BİM, bu hafta da cazip fiyatlarla müşterilerinin karşısına çıkıyor. 15 Kasım 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda, her kesimden tüketiciye hitap eden birçok fırsat ürünü yer alıyor. Elektronik, mutfak ürünleri, tekstil, oyuncak ve kişisel bakım gibi farklı kategorilerde sunulan ürünlerle BİM, her hafta avantajlı alışveriş fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

15 Kasım BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

15 Kasım BİM Katalog

HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL

Corby Smart Drone 1.999 TL

Dijitsu 32" HD Android Tv 4.750 TL

Dijitsu 43" Full HD Android Tv 6.795 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.275 TL

Heifer Mini Blender Set 1.250 TL

Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

Kumtel Pizza Fırını 2.999 TL

İMEX Kablosuz Sarj İstasyonu 599 TL

KUBA Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL



15 Kasım BİM Katalog

Polosmart Akım Korumalı Priz 299 TL

El Feneri 119 TL

Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL

Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 75 TL

Kiğılı Erkek Mont 999 TL

Kadın / Erkek Oduncu Gömlek 249 TL

Çocuk Oduncu Gömlek 199 TL

Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 89 TL

Ören Bayan Star Yumak 3'lü 89 TL

Ören Bayan Favori Baby Yumak 3'lü 109 TL

Dikiş İpi Seti 10'lu 115 TL

15 Kasım BİM Katalog

Dikiş İpi 2'li 59 TL

Üçbaşak 2'li Dikiş İpi: 59,00 TL

Ören Bayan Dikiş İpi 2'li 29,95 TL

Ören Bayan Lastik 44,50 TL

Valiz Organizer Set 79 TL

İkili Nakışlı Havlu Set 69 TL

Pvc Masa Örtüsü 85 TL

Kadın / Erkek Bere 49,50 TL

Çocuk Bere 46,50 TL

Saç Kurutma Beresi 69 TL

Şeffaf Sütyen Düzenleyici 42,50 TL

Banyo Seti 529 TL

15 Kasım BİM Katalog

Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL

Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL

Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL

Bambu Kirli Sepeti 399 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL

Banyo Paspası 79 TL

Su Emici Paspas 75 TL

Ayak Havlusu 49,50 TL

Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 119 TL

Temizlik Seti 149 TL

Yedekli Wc Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 599 TL

Deterjan Hazneli Mop 419 TL

15 Kasım BİM Katalog

Hazneli Temizlik Fırçası 129 TL

Kaydırmaz Tabanlık 44,50 TL

Ayakkabı Yıkama Filesi 29,50 TL

Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

Kapı Arkası Askılık 119 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 79 TL

Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 19,50 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 34,50 TL

Çamaşır Makinesi Üzeri Raf / Organizer 699 TL

Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 17,50 TL

Mandal Seti 29 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 29,50 TL

15 Kasım BİM Katalog

Yuvarlak Emaye Tepsi 99 TL

Emaye Közmatik 89 TL

Oval Tepsi 129 TL

Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL

Benante 7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL

Glass in love Cam Küçük Kase 6'lı 129 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 1800 cc 109 TL

Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi / Dondurmalık 3'lü 119 TL

Glass in love Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li 124,50 TL

Glass in love Borosilikat Cam Su Şişesi 129 TL

Paşabahçe Pinot Su Bardağı 375 cc 4'lü 159 TL

15 Kasım BİM Katalog

Paşabahçe Pinot Su Bardağı 495 cc 4'lü 189 TL

Paşabahçe Aida Çay Tabağı 6'lı 129 TL

LAV Alinda Büyük Kase 2050 cc 99 TL

LAV Alinda Kase 215 cc 17,50 TL

LAV Nisa Kulplu Çay Bardağı 6'lı 119 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 89 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 69 TL

Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 85 TL

Fındık-Ceviz Kıracağı 39,50 TL

Kestane Çizici 39,50 TL

Patates Dilimleyici 19 TL

Peluş Zürafa 100 cm 479 TL

15 Kasım BİM Katalog

15 Kasım BİM Katalog

15 Kasım BİM Katalog