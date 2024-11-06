DEV İNDİRİM! 6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu: O ürün 39,95 TL’ye satılıyor

6 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünlerden bazıları şunlar: fanlı ısıtıcı, birbirinden şık ev giyim ürünleri, dayanıklı valiz seçenekleri ve daha birçok ihtiyaç ürünü. İndirimli fiyatlarla satışa sunulan ürünler, vatandaşın cebini mest ediyor. ŞOK Market'in bu haftaki güncel broşüründe yer alan tüm indirimleri keşfetmek isteyenler, marketin güncel kataloğunu inceleyebilir.

ŞOK'ta Bu Hafta İndirimde Hangi Ürünler Var?

6 Kasım ŞOK Katalog

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g: 59,50 TL

Miss Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g: 61,90 TL

Bizim Vatan Salatalık Turşusu 3 KG: 79,00 TL

Bizim Vatan Karışık Turşu 3 KG: 69,00 TL

Bizim Vatan Beyaz Sirke 1 L: 14,25 TL

Deren Filiz Çay 500 g: 52,00 TL

6 Kasım ŞOK Katalog

Blendax 500 ml Şampuan Çeşitleri: 69,00 TL

Kalemlik Çeşitleri: 129,00 TL

Vernel Yumuşatıcı Çeşitleri 3 L: 79,00 TL

Rinso Deterjan 10 KG: 249,00 TL

Mintax Yüzey Temizlik Havlusu: 74,75 TL

6 Kasım ŞOK Katalog

Ülker Pastil: 29,50 TL

Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri: 26,50 TL

Ülker Biskrem: 39,90 TL

Ülker Dankek: 44,50 TL

Ülker Metro Çikolata: 8,50 TL

6 Kasım ŞOK Katalog

5 litre Oto Cam Suyu: 89,95 TL

3 litre Radyatör Antifirizi: 139 TL

Hugel 12V 60A Akü: 2.390 TL

Kablosuz Kompresör: 999 TL

Asonic Araç İçi Süpürge: 299 TL

4 Parça Oto Paspas: 349 TL

Oto Koltuk Minderi Seti: 249 TL

Oto Minderi: 199 TL

Reklektif Bant: 24,95 TL

Motosiklet Örtü Brandası 249 TL

Plaka Montaj Bandı: 59,95 TL

Direksiyon Tepsisi: 119 TL

Bel Desteği: 79,95 TL

Araç İçi Temizleme Fırçası: 39,95 TL

6 Kasım ŞOK Katalog

Sinbo Quartz Isıtıcı: 549 TL

Minisan SR 2600 Isıtıcı: 999 TL

Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt: 299 TL

Erkek Polar Gömlek: 299 TL

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı: 299 TL

Leopar Desenli Süet Seyahat Organizeri: 199 TL

Süet Çapraz Organizer: 169 TL

Küçük Boy Süet Çanta: 149 TL

Kadın Kalpli Peluş Terlik: 149 TL

Kadın / Erkek Şemsiye: 175 TL

ABS Büyük Boy Valiz: 849 TL

ABS Orta Boy Valiz: 749 TL

ABS Kabin Boy Valiz: 549 TL

3'lü Bavul İçi Organizer Set: 139 TL