DEV İNDİRİM! 6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu: O ürün 39,95 TL'ye satılıyor
ŞOK Market, 6 – 12 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kampanyasını duyurdu. Bu hafta, alışveriş severleri bekleyen cazip indirim fırsatları raflarda yerini aldı. ŞOK marketin yeni aktüel kataloğunda, elektronik eşyadan giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Haftanın indirimlerini hemen görmek isteyenler, ŞOK sanal marketleri inceleyebilir. Peki bu hafta ŞOK’ta hangi ürünler indirimde? İşte 6 Kasım ŞOK aktüel ürün kataloğunun detayları...
6 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünlerden bazıları şunlar: fanlı ısıtıcı, birbirinden şık ev giyim ürünleri, dayanıklı valiz seçenekleri ve daha birçok ihtiyaç ürünü. İndirimli fiyatlarla satışa sunulan ürünler, vatandaşın cebini mest ediyor. ŞOK Market'in bu haftaki güncel broşüründe yer alan tüm indirimleri keşfetmek isteyenler, marketin güncel kataloğunu inceleyebilir.
ŞOK'ta Bu Hafta İndirimde Hangi Ürünler Var?
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g: 59,50 TL
Miss Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g: 61,90 TL
Bizim Vatan Salatalık Turşusu 3 KG: 79,00 TL
Bizim Vatan Karışık Turşu 3 KG: 69,00 TL
Bizim Vatan Beyaz Sirke 1 L: 14,25 TL
Deren Filiz Çay 500 g: 52,00 TL
Blendax 500 ml Şampuan Çeşitleri: 69,00 TL
Kalemlik Çeşitleri: 129,00 TL
Vernel Yumuşatıcı Çeşitleri 3 L: 79,00 TL
Rinso Deterjan 10 KG: 249,00 TL
Mintax Yüzey Temizlik Havlusu: 74,75 TL
Ülker Pastil: 29,50 TL
Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri: 26,50 TL
Ülker Biskrem: 39,90 TL
Ülker Dankek: 44,50 TL
Ülker Metro Çikolata: 8,50 TL
5 litre Oto Cam Suyu: 89,95 TL
3 litre Radyatör Antifirizi: 139 TL
Hugel 12V 60A Akü: 2.390 TL
Kablosuz Kompresör: 999 TL
Asonic Araç İçi Süpürge: 299 TL
4 Parça Oto Paspas: 349 TL
Oto Koltuk Minderi Seti: 249 TL
Oto Minderi: 199 TL
Reklektif Bant: 24,95 TL
Motosiklet Örtü Brandası 249 TL
Plaka Montaj Bandı: 59,95 TL
Direksiyon Tepsisi: 119 TL
Bel Desteği: 79,95 TL
Araç İçi Temizleme Fırçası: 39,95 TL
Sinbo Quartz Isıtıcı: 549 TL
Minisan SR 2600 Isıtıcı: 999 TL
Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt: 299 TL
Erkek Polar Gömlek: 299 TL
Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı: 299 TL
Leopar Desenli Süet Seyahat Organizeri: 199 TL
Süet Çapraz Organizer: 169 TL
Küçük Boy Süet Çanta: 149 TL
Kadın Kalpli Peluş Terlik: 149 TL
Kadın / Erkek Şemsiye: 175 TL
ABS Büyük Boy Valiz: 849 TL
ABS Orta Boy Valiz: 749 TL
ABS Kabin Boy Valiz: 549 TL
3'lü Bavul İçi Organizer Set: 139 TL