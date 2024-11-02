1 Kasım 2024 BİM aktüel ürün kataloğu ve indirim fırsatları: Sütlü Türk kahvesi makinesi, tava seti, hurç modelleri, ev botu

Bu ayın ilk haftasında, çeşitli mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine, tekstil grubundan gıda ürünlerine kadar birçok farklı kategoriye hitap eden ürünler raflarda yerini aldı. Sütlü Türk kahvesi makinesi, 2'li tava seti, kulplu balık tepsisi ve karnıyarık tenceresi gibi ürünler, mutfak yenileyenler için kaliteli seçenekler sunarken, fiyat avantajıyla da öne çıkıyor. Mutfakta ihtiyaç duyulan temel ekipmanlardan, günlük hayatı kolaylaştıracak pratik çözümlere kadar birçok farklı kategoride ürünler bulunuyor. Tava setleri, dayanıklı çaydanlıklar, geniş hacimli balık tepsileri gibi mutfak ürünleri dışında, çocuklar için eğitici oyuncaklar ve ev tekstil ürünleri de seçenekler arasında yer alıyor.

1 Kasım BİM Aktüel Katalog

1 Kasım BİM Katalog

Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299,00 TL

Kumtel Mini Buzdolabı: 4.975,00 TL

Arnica Toz Torbasız Süpürge: 4.990,00 TL

Keysmart Tost Makinesi: 1.299,00 TL

Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi: 299,00 TL

1 Kasım BİM Katalog

Chef's 2'li Tava Seti: 399,00 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 439,00 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi: 339,00 TL

Hisar Optima Düdüklü Tencere 749,00 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı: 169,00 TL

Alpina Çelik Termos 480 ml: 249,00 TL

1 Kasım BİM Katalog

Borosilikat Gravürlü Cezve: 139,00 TL

Cam 6'lı Kahve Yanı Bardak: 79,00 TL

Kristal Çay Kutusu: 99,00 TL

Kahvaltılık/Saklama Kabı: 45,00 TL

Katlı Baharatlık Seti: 75,00 TL

1 Kasım BİM Katalog

Raf Organizer: 69,00 TL

Mini Hurç: 39,00 TL

Çantalı Vakumlu Hurç L: 79,00 TL

Yastık Alezi: 39,50 TL

1 Kasım BİM Katalog

Büyük Beden Eşofman Altı Çeşitleri: 199,00 TL

Argesta Ev Botu Modelleri: 219,00 TL

GOI Eşleştirme Kutu Oyunu: 109,00 TL

GOI Patlayan Patates Kutu Oyunu: 229,00 TL

GOKIDY Uzaktan Kumandalı Araba: 189,00 TL

1 Kasım BİM Katalog

Barbie Doktor Bebek: 429,00 TL

Oyuncak Elektrik Süpürge: 379, 00 TL

Dokulu Puzzle: 119,00 TL

GOKIDY Figürlü İş Araçları: 229,00 TL