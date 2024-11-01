Çeyiz hazırlayanlar buraya! Bambu yataklar ve kaymaz halılar ŞOK’ta: 2 kasım ŞOK kataloğu

ŞOK Market'in 2 Kasım 2024 tarihinde başlayacak olan aktüel ürünler kampanyası, çeşitli ürünleri ve uygun fiyatları ile alışveriş deneyimini cazip hale getiriyor. Hafta sonuna özel bu indirimler kapsamında bambu yatak ve kaymaz halı seçenekleri dışında, ev eşyaları, yoğurt mayalama makinesi, tekstil grubu ve mutfak gereçleri de yer alıyor. Kasım ayının ilk haftasında raflarda yer alacak bu fırsatlar, her bütçeye hitap ediyor. İşte, 2 kasım indirimli aktüel ürünler…

2 Kasım ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK Katalog

Wellsoft Kaymaz Tabanlı Halı 120 x 170 cm: 599,00 TL

Silikon Mikro Yastık 50 x 70 cm: 99,95 TL

Microfiber Yorgan Tek Kişilik 155 x 215 cm: 349,00 TL

Microfiber Yorgan Çift Kişilik 195 x 215 cm: 399,00 TL

Wellsoft Ev Babeti: 79,95 TL

Kadın / Erkek Ev Terlik: 99,95 TL

ŞOK Katalog

Homedius Bambu Star Banel Yaylı Çift Kişilik Yatak 160 x 200 cm + 2 Microfiber Yastık: 3.999,00 TL

Homedius Hyper Kuştüyü Sünger Yatak 90 x 190 Cm + 1 Microfiber Yastık: 1.899,00 TL

Homedius Bebek Yatağı 60 x 120 cm: 999,00 TL

ŞOK Katalog

Altus AL 333 B Çift Kapaklı Buzdolabı: 15.799 TL

Altus AL 445 NX 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi: 11.999,00 TL

Ndpeh 10a2tcbexss 10 Kg Kurutma Makinesi: 14.669,00 TL

Hoover HLE H9A2TE-17 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 12.999,00 TL

Karaca Cookplus Mutfaksever Yoğurt Makinesi: 999,00 TL