A101 31 Ekim kataloğu: 14.990’ye 11 kw Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu geliyor!

A101, 31 Ekim Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Zincir market, ekim ayının son günü raflara dizeceği fırsat ürünleriyle dikkat çekiyor. Her perşembe düzenli olarak satışa sunulan indirimli ürünler arasında bu hafta, benzinli ATV, araç şarj istasyonu, dikiş makinesi, balık tavası, termos, ütü masası ve çamaşır askılığı gibi çeşitler öne çıkıyor. İşte 31 Ekim 2024 tarihli A101 aktüel kataloğunun detayları!

A101 31 Ekim kataloğu (A101)

Luxens Gofret Çeşitleri 40 g 4,50 TL

Ülker Albeni XXL Karamelli Çikolata 225 g 70 TL

Ülker Fındıklı Çikolata 60 g 34 TL

M&M's Yer Fıstıklı Çikolatalı Draje 45 g 25 TL

Simci Togo Sima İki Renkli Stick Bar 23 g 3,50 TL

A101 31 Ekim kataloğu (A101)

Yayla Chia Tohumu 250 g 35 TL

Aysan Çubuk Salatalık Turşusu 670 g 99 TL

Knorr Kaju, Baharatlı Patates Çeşnisi 60 g 35 TL

Lezzine Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 189 TL

Kuşadası Tulum Peyniri 250 g 85 TL

Ekici Tel Peynir 200 g 69 TL

Altınkılıç Kefir Çilekli Kefir 1 L 49 TL

A101 31 Ekim kataloğu (A101)

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleyici 400 ml 119 TL

Garnier Nem Bombası Canlandırıcı Kağıt Yüz Maskesi 49 TL

Beauty Girl Dudak Nemlendirici Çeşitleri 39 TL

Lure El Kremi 75 ml 25 TL

Aydınlatıcı Kalem 69 TL

Golden Rose Göz/Dudak Kalemi Çeşitleri 49 TL

A101 31 Ekim kataloğu (A101)

Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV Gri 84.990 TL

Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL

A101 31 Ekim kataloğu (A101)

Flavel Çamaşır Makinesi 8.999 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL

Flavel Buzdolabı 12.999 TL

Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 539 TL

Kiwi KFM-8636 Ayak Masaj Aleti 799 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 129 TL

A101 31 Ekim kataloğu (A101)

Nero İkiz Balık Tavası 429 TL

Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 129 TL

Borcam Çok Amaçlı Kase 119 TL

1.9L Saklama Kabı 55 TL

Pipetli Çelik Termos 479 TL

Metal Yemek Taşıma Kabı 399 TL

Emaye Fırın Tepsisi 149 TL

4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri

English Home 16 Parça Yemek Takımı 999 TL

Süzgeç 3'lü 149 TL

A101 31 Ekim kataloğu (A101)

Hi-Level 65UHL600 65'' 4K UHD Smart LED TV 17.499 TL

Toshiba 55UA2263DT / 55UA2363DT 55'' Ultra HD Android TV 15.999 TL

Onvo 50OV6000U 50'' Ultra HD Android 13 Smart Led TV 10.999 TL

Lenovo 15IGL7 Celeron 4020 4 GB 128 GB SSD W11 15.6" Notebook 6.999 TL

Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.599 TL

Trax TBS573 Bluetooth Hoparlör Kırmızı 349 TL

Omix X4 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu Siyah 4.999 TL

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

A101 31 Ekim kataloğu (A101)

Boncuk Kaymaz Taban 2'li Klozet Takımı 299 TL

Tek Kişilik Battaniye 359 TL

Çift Kişilik Battaniye 459 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 899 TL

Erkek Eşofman Altı 349 TL

Kanatlı Kurutmalık 399 TL

Ütü Masası 749 TL

Takı ve Aksesuar Organizer Çeşitleri 59 TL

Cam Sıvı Sabunluk 50 TL