A101 31 Ekim kataloğu: 14.990’ye 11 kw Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu geliyor!
A101, 31 Ekim Perşembe günü için hazırladığı indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. "Aldın Aldın" olarak adlandırılan kampanya, bu hafta da müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunmayı sürdürüyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimler, alışveriş yapmayı planlayanlar için cazip fırsatlar sunuyor.
A101, 31 Ekim Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Zincir market, ekim ayının son günü raflara dizeceği fırsat ürünleriyle dikkat çekiyor. Her perşembe düzenli olarak satışa sunulan indirimli ürünler arasında bu hafta, benzinli ATV, araç şarj istasyonu, dikiş makinesi, balık tavası, termos, ütü masası ve çamaşır askılığı gibi çeşitler öne çıkıyor. İşte 31 Ekim 2024 tarihli A101 aktüel kataloğunun detayları!
Luxens Gofret Çeşitleri 40 g 4,50 TL
Ülker Albeni XXL Karamelli Çikolata 225 g 70 TL
Ülker Fındıklı Çikolata 60 g 34 TL
M&M's Yer Fıstıklı Çikolatalı Draje 45 g 25 TL
Simci Togo Sima İki Renkli Stick Bar 23 g 3,50 TL
Yayla Chia Tohumu 250 g 35 TL
Aysan Çubuk Salatalık Turşusu 670 g 99 TL
Knorr Kaju, Baharatlı Patates Çeşnisi 60 g 35 TL
Lezzine Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 189 TL
Kuşadası Tulum Peyniri 250 g 85 TL
Ekici Tel Peynir 200 g 69 TL
Altınkılıç Kefir Çilekli Kefir 1 L 49 TL
Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleyici 400 ml 119 TL
Garnier Nem Bombası Canlandırıcı Kağıt Yüz Maskesi 49 TL
Beauty Girl Dudak Nemlendirici Çeşitleri 39 TL
Lure El Kremi 75 ml 25 TL
Aydınlatıcı Kalem 69 TL
Golden Rose Göz/Dudak Kalemi Çeşitleri 49 TL
Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV Gri 84.990 TL
Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL
Flavel Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
Flavel Buzdolabı 12.999 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 539 TL
Kiwi KFM-8636 Ayak Masaj Aleti 799 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL
Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 129 TL
Nero İkiz Balık Tavası 429 TL
Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 129 TL
Borcam Çok Amaçlı Kase 119 TL
1.9L Saklama Kabı 55 TL
Pipetli Çelik Termos 479 TL
Metal Yemek Taşıma Kabı 399 TL
Emaye Fırın Tepsisi 149 TL
4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri
English Home 16 Parça Yemek Takımı 999 TL
Süzgeç 3'lü 149 TL
Hi-Level 65UHL600 65'' 4K UHD Smart LED TV 17.499 TL
Toshiba 55UA2263DT / 55UA2363DT 55'' Ultra HD Android TV 15.999 TL
Onvo 50OV6000U 50'' Ultra HD Android 13 Smart Led TV 10.999 TL
Lenovo 15IGL7 Celeron 4020 4 GB 128 GB SSD W11 15.6" Notebook 6.999 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.599 TL
Trax TBS573 Bluetooth Hoparlör Kırmızı 349 TL
Omix X4 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu Siyah 4.999 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL
Boncuk Kaymaz Taban 2'li Klozet Takımı 299 TL
Tek Kişilik Battaniye 359 TL
Çift Kişilik Battaniye 459 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 899 TL
Erkek Eşofman Altı 349 TL
Kanatlı Kurutmalık 399 TL
Ütü Masası 749 TL
Takı ve Aksesuar Organizer Çeşitleri 59 TL
Cam Sıvı Sabunluk 50 TL