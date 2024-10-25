25 Ekim 2024 BİM aktüel katalog: Hangi ürünler indirimde? Ütü, tencere, çeyiz paketi, ısıtıcılar, battaniye çeşitleri…

BİM'in bu haftaki aktüel kataloğu teknoloji tutkunları ve evini yenilemek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 4'lü çeyiz paketi, küçük ev aletleri, süpürge çeşitleri, mutfak gereçleri uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte battaniye, pijama, çorap ve ısıtıcı çeşitleri avantajlı fiyatlarla öne çıkıyor. İşte 25 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı!

BİM Katalog

Fakir Buharlı Ütü: 995,00 TL

4'lü Çeyiz Seti (Fakir Izgara ve Tost Makinesi + Türk Kahve Makinesi + Çay Makinesi + Blender Seti): 3.990,00 TL

Nautıca Şarjlı Diş Fırçası: 575,00 TL

Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi: 429,00 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 399,00 TL

BİM Katalog

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 8.275,00 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı: 399,00 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975,00 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı: 549,00 TL

Nautıca TWS Kulaklık: 449,00 TL

. BİM Katalog

Termal Tayt Çeşitleri: 159,00 TL

Çift Kişilik Battaniye Çeşitleri: 259,00 TL

Yüz Havlusu Çeşitleri: 49,00 TL

Mikrofiber Bulaşık Altlığı Çeşitleri: 24,50 TL

Dikiş İpi Seti: 115,00 TL

BİM Katalog

Yaz-Çiz-Sil ve Öğren Kitap Çeşitleri: 34,50 TL

Piccola Mondi Pelüş Koala 219,00 TL

2-4 Yaş Zeka ve Dikkat Geliştirme Seti: 239,00 TL

Dienni 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap: 1.599,00 TL

BİM Katalog

Paşabahçe Echo 6'lı Çay Bardağı: 149,00 TL

Premium Ütü Masası: 1.599,00 TL

Alüminyum Kurutmalık: 899,00 TL

Ütü Masası Kılıfı: 75,00 TL

Saplı Gırgır: 59,00 TL

BİM Katalog

Kamuflaj Çanta: 329,00 TL

Katlanır Rattan Tabure: 129,00 TL

Olta Ucu Işığı: 69,00 TL