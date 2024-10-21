A101 aldın aldın kataloğu geldi: 24 Ekim'de indirim tufanı başlıyor! Motorlu bisiklet, dikey süpürge...
24 Ekim 2024 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta indirimli ürünlerle dikkat çekiyor. Katalogda yer alan en ilgi çekici ürünlerden biri, elektrikli motorlu bisiklet oldu. 17.990 TL’den satışa sunulacak bisiklet, hem ekonomik hem de çevre dostu ulaşım seçenekleri arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor. İşte A101’in aktüel ürünler kataloğunun tamamı.
A101, 24 Ekim 2024 tarihine ait aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta, Volta elektrikli motorlu bisikletin yanı sıra Exent Fishing olta ürünleri de dikkat çekiyor. Katalogda Nehir döküm kek kalıpları, cam sürahiler ve kavanozlar gibi ev eşyalarının yanı sıra perde çeşitleri ve Juno marka terlikler de bulunuyor. Ayrıca, pilavlık bulgur, siyah zeytin, ıslak havlu ve saç boyaları gibi pek çok temel ihtiyaç ürününde de indirimler mevcut. İşte A101'in yeni aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.
İŞTE 24 EKİM A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU
Togo Supercoco XXL Hindistan Cevizli Bar 60 g: 9 TL
Togo Yer Fıstıklı Karamelli XXL Bar 60 g: 9 TL
Togo Sütlü Çikolatalı Nuga Bar 25 g: 3.75 TL
Togo Fun Karamelli Bar 25 g: 3.75 TL
Du Bake Bisküvi Arası Lokum Çeşitleri 45 g: 10 TL
Malatya Pazarı MP Antep Fıstıklı Meyve Bar 40 g: 17 TL
Pileli Örme Perde 300x250 cm 399 TL
Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL
Örme Pano Perde 250x290 cm 249 TL
Makyaj Malzemesi Organizer Çeşitleri 199 TL
Ayakkabı Rampası 10 TL
15 Bölmeli Düzenleyici 45 TL
Essenso Tava ve Sahan Seti 529 TL
Desenli Opal Tabak Çeşitleri 49 TL
Bölmeli Saklama Kabı 22 TL
Torku Çatalhöyük Pilavlık Bulgur 2.5 kg: 55 TL
Boltuz İyotlu Sofra Tuzu 3 kg: 24 TL
Sek Quark Yaban Mersini 140 g: 23 TL
Bahçıvan Labne 3x180 g: 85 TL
Dondurulmuş Piliç Ciğer: 39 TL
Aspılı Piliç Salam 1 kg: 55 TL
Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Tenders 700 g: 85 TL
Uni Baby Aktif Islak Havlu 4x52: 58 TL
Okey Ekstra Zevk Prezervatif 15'li: 99 TL
Arko Men Banyo Tıraşı Bıçağı 5'li: 35 TL
Maxx Deluxe Saç Boyası Çeşitleri: 49 TL
Solo 3 Katlı Kağıt Mendil 10'lu: 29 TL
CipSo Patates Cipsi Çeşitleri 104 g: 25 TL
Cerezos Süt Mısır Cipsi 100 g: 21 TL
Arzum Şarjlı Dikey Süpürge 7.999 TL
Arzum Çay Makinesi 1.399 TL
English Home Mini Blender Set 1.299 TL
Kiwi Otomatik Saç Şekillendirici 799 TL
Kiwi Izgara ve Tost Makinesi 699 TL
Kiwi Krep ve Gözleme Tavası 999 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Oto Cam Sileceği 59 TL
Araç İçin -30 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L: 115 TL
Araç İçin -21 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L: 95 TL
Exent Olta Seti 300 cm 399 TL
Exent Olta Sehpası 249 TL
Exent Fosfor Çubuğu 10'lu 35 TL
Exent Olta Aksesuar Seti 189 TL
Exent Balıkçı Pensesi 99 TL
Exent Sahte Balık Çeşitleri 39 TL
Exent Olta Misinası 200m 85 TL
JVC 65' 4K Ultra HD Android Tv 21.999 TL
Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.499 TL
Toshiba 43' FHD Android Tv 8.999 TL
Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL
JVC 32' HD Smart Tv 6.599 TL
Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL
Büyük Boy Valiz 799 TL
Volta VSM Elektrikli Bisiklet 17.990 TL