A101 aldın aldın kataloğu geldi: 24 Ekim’de indirim tufanı başlıyor! Motorlu bisiklet, dikey süpürge...

A101, 24 Ekim 2024 tarihine ait aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta, Volta elektrikli motorlu bisikletin yanı sıra Exent Fishing olta ürünleri de dikkat çekiyor. Katalogda Nehir döküm kek kalıpları, cam sürahiler ve kavanozlar gibi ev eşyalarının yanı sıra perde çeşitleri ve Juno marka terlikler de bulunuyor. Ayrıca, pilavlık bulgur, siyah zeytin, ıslak havlu ve saç boyaları gibi pek çok temel ihtiyaç ürününde de indirimler mevcut. İşte A101'in yeni aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

İŞTE 24 EKİM A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Togo Supercoco XXL Hindistan Cevizli Bar 60 g: 9 TL

Togo Yer Fıstıklı Karamelli XXL Bar 60 g: 9 TL

Togo Sütlü Çikolatalı Nuga Bar 25 g: 3.75 TL

Togo Fun Karamelli Bar 25 g: 3.75 TL

Du Bake Bisküvi Arası Lokum Çeşitleri 45 g: 10 TL

Malatya Pazarı MP Antep Fıstıklı Meyve Bar 40 g: 17 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Pileli Örme Perde 300x250 cm 399 TL

Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL

Örme Pano Perde 250x290 cm 249 TL

Makyaj Malzemesi Organizer Çeşitleri 199 TL

Ayakkabı Rampası 10 TL

15 Bölmeli Düzenleyici 45 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Essenso Tava ve Sahan Seti 529 TL

Desenli Opal Tabak Çeşitleri 49 TL

Bölmeli Saklama Kabı 22 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Torku Çatalhöyük Pilavlık Bulgur 2.5 kg: 55 TL

Boltuz İyotlu Sofra Tuzu 3 kg: 24 TL

Sek Quark Yaban Mersini 140 g: 23 TL

Bahçıvan Labne 3x180 g: 85 TL

Dondurulmuş Piliç Ciğer: 39 TL

Aspılı Piliç Salam 1 kg: 55 TL

Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Tenders 700 g: 85 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Uni Baby Aktif Islak Havlu 4x52: 58 TL

Okey Ekstra Zevk Prezervatif 15'li: 99 TL

Arko Men Banyo Tıraşı Bıçağı 5'li: 35 TL

Maxx Deluxe Saç Boyası Çeşitleri: 49 TL

Solo 3 Katlı Kağıt Mendil 10'lu: 29 TL

CipSo Patates Cipsi Çeşitleri 104 g: 25 TL

Cerezos Süt Mısır Cipsi 100 g: 21 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Arzum Şarjlı Dikey Süpürge 7.999 TL

Arzum Çay Makinesi 1.399 TL

English Home Mini Blender Set 1.299 TL

Kiwi Otomatik Saç Şekillendirici 799 TL

Kiwi Izgara ve Tost Makinesi 699 TL

Kiwi Krep ve Gözleme Tavası 999 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Oto Cam Sileceği 59 TL

Araç İçin -30 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L: 115 TL

Araç İçin -21 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L: 95 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Exent Olta Seti 300 cm 399 TL

Exent Olta Sehpası 249 TL

Exent Fosfor Çubuğu 10'lu 35 TL

Exent Olta Aksesuar Seti 189 TL

Exent Balıkçı Pensesi 99 TL

Exent Sahte Balık Çeşitleri 39 TL

Exent Olta Misinası 200m 85 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

JVC 65' 4K Ultra HD Android Tv 21.999 TL

Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.499 TL

Toshiba 43' FHD Android Tv 8.999 TL

Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

JVC 32' HD Smart Tv 6.599 TL

Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

Büyük Boy Valiz 799 TL

A101 24 Ekim aktüel kataloğu (A101)

Volta VSM Elektrikli Bisiklet 17.990 TL