BİM 18 Ekim aktüel kataloğu! Oyun severlerin yüzünü güldürecek haber! PlayStation 4 geliyor...
BİM, 18 Ekim tarihli aktüel kataloğunu yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti. Cuma günü itibarıyla raflardaki yerini alacak çeşitli ürünler, özellikle teknoloji meraklıları ve oyun tutkunlarının ilgisini çekecek. En dikkat çeken ürünlerden biri ise 10 bin TL fiyatıyla satışa sunulacak olan PlayStation 4 oldu.
BİM, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu yayınlayarak alışveriş severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Özellikle Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında teknoloji ve araç tutkunlarını sevindirecek fırsatlar dikkat çekiyor. 125 cc Motosiklet, Akım Korumalı Priz, Mantar Lamba, PS4 Slim, HP Gaming Laptop gibi ürünler, uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte 18 Ekim BİM aktüel kataloğunun tam listesi...
Softy Çift Kişilik Battaniye ~200x220 cm 419 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye ~150x220 cm 389 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL
Kiğılı Gömlek 409 TL
Kiğılı Sweatshirt 409 TL
Sweatshirt Erkek 199 TL
Oyun Çadırı 299 TL
Canavar Kamyonlar 219 TL
Taşıyıcı ve Fırlatıcı Ejderha 479 TL
Konuşan Defne Bebek ~60 cm 389 TL
Oyuncak Bebek Şapkalı Şık Elbiseli 147,50 TL
Lisanslı 4 Puzzle Bir Arada 69 TL
Lisanslı Yazı Tahtası 49,50 TL
Muhteşem Hayvanlar Kitapları 49,50 TL
Cırt Cırtlı Matematik Kitabım 3-6 Yaş 229 TL
Kelime Oyunu 142 TL
Emaye Sunum Tepsi̇si ~25 cm 129 TL
Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 499 TL
Emaye Tava/Sahan Seti ~18 cm 379 TL
Yuvarlak Çerezlik ~13,5 cm 129 TL
Çay Tabağı 6'lı 179 TL
Büyük Salata Tabağı 89 TL
Tek Fi̇yat Çeli̇k Ürünler 249 TL
HP Gaming Laptop 26.950 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL
Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV 10.495 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas 7.975 TL
Akıllı Saat 850 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL
Karın Kası Sistemi 189 TL
Boks Torbası 379 TL
Yoga Çemberi ~41 cm 169 TL
Pilates Çemberi ~38x3 cm 309 TL
Ağırlık Fitness Eldiven 129 TL
El/Ayak Bilek Ağırlıkları 149 TL
3'lü Pilates Bant Seti 89 TL
3'lü Loop Bant Seti 44,50 TL
Pilates Barı ~91 cm 149 TL
Pilates Yüzüğü ~30.5x12.3 cm 499 TL
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 79.000 TL
Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL
Akım Korumalı Priz 329 TL
Mantar Lamba 195 TL
Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 599 TL
İbrik Mozaik Lamba 999 TL
Solar El Feneri 199 TL
Rose Kapaklı Kavanoz ~1050 cc 29,50 TL
Rose Kapaklı Kavanoz ~550 cc 19,50 TL
Boyalı Meşrubat Bardağı 3'lü ~325 cc 129 TL
Line Sürahi ~1200 cc 79 TL
Vega Büyük Kase ~2165 cc 119 TL
Kapaklı Saklama Kabı ~380 cc 32,50 TL