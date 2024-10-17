BİM 18 Ekim aktüel kataloğu! Oyun severlerin yüzünü güldürecek haber! PlayStation 4 geliyor...

BİM, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu yayınlayarak alışveriş severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Özellikle Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında teknoloji ve araç tutkunlarını sevindirecek fırsatlar dikkat çekiyor. 125 cc Motosiklet, Akım Korumalı Priz, Mantar Lamba, PS4 Slim, HP Gaming Laptop gibi ürünler, uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte 18 Ekim BİM aktüel kataloğunun tam listesi...

BİM 18 Ekim Cuma günü kataloğu (BİM)

Softy Çift Kişilik Battaniye ~200x220 cm 419 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye ~150x220 cm 389 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 255 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

Kiğılı Gömlek 409 TL

Kiğılı Sweatshirt 409 TL

Sweatshirt Erkek 199 TL

BİM 18 Ekim Cuma günü kataloğu (BİM)

Oyun Çadırı 299 TL

Canavar Kamyonlar 219 TL

Taşıyıcı ve Fırlatıcı Ejderha 479 TL

Konuşan Defne Bebek ~60 cm 389 TL

Oyuncak Bebek Şapkalı Şık Elbiseli 147,50 TL

Lisanslı 4 Puzzle Bir Arada 69 TL

Lisanslı Yazı Tahtası 49,50 TL

Muhteşem Hayvanlar Kitapları 49,50 TL

Cırt Cırtlı Matematik Kitabım 3-6 Yaş 229 TL

Kelime Oyunu 142 TL

BİM 18 Ekim Cuma günü kataloğu (BİM)

Emaye Sunum Tepsi̇si ~25 cm 129 TL

Emaye Saklama Kabı/Baharatlık 499 TL

Emaye Tava/Sahan Seti ~18 cm 379 TL

Yuvarlak Çerezlik ~13,5 cm 129 TL

Çay Tabağı 6'lı 179 TL

Büyük Salata Tabağı 89 TL

Tek Fi̇yat Çeli̇k Ürünler 249 TL

BİM 18 Ekim Cuma günü kataloğu (BİM)

HP Gaming Laptop 26.950 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 10.990 TL

Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 229 TL

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV 10.495 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas 7.975 TL

Akıllı Saat 850 TL

Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.199 TL

BİM 18 Ekim Cuma günü kataloğu (BİM)

Karın Kası Sistemi 189 TL

Boks Torbası 379 TL

Yoga Çemberi ~41 cm 169 TL

Pilates Çemberi ~38x3 cm 309 TL

Ağırlık Fitness Eldiven 129 TL

El/Ayak Bilek Ağırlıkları 149 TL

3'lü Pilates Bant Seti 89 TL

3'lü Loop Bant Seti 44,50 TL

Pilates Barı ~91 cm 149 TL

Pilates Yüzüğü ~30.5x12.3 cm 499 TL

BİM 18 Ekim Cuma günü kataloğu (BİM)

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 79.000 TL

Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

Akım Korumalı Priz 329 TL

Mantar Lamba 195 TL

Neckband Bluetooth Kulaklık 399 TL

Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 599 TL

İbrik Mozaik Lamba 999 TL

Solar El Feneri 199 TL

BİM 18 Ekim Cuma günü kataloğu (BİM)

Rose Kapaklı Kavanoz ~1050 cc 29,50 TL

Rose Kapaklı Kavanoz ~550 cc 19,50 TL

Boyalı Meşrubat Bardağı 3'lü ~325 cc 129 TL

Line Sürahi ~1200 cc 79 TL

Vega Büyük Kase ~2165 cc 119 TL

Kapaklı Saklama Kabı ~380 cc 32,50 TL