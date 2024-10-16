A101 17 Ekim aktüel kataloğu! Çeyizcileri sevindirecek ürünler listede: Kahve makinesi, tencere...
17 Ekim 2024 Perşembe günü için A101 marketler zincirinin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Alışveriş tutkunları, indirimli fiyatlarla alışveriş yapma fırsatını kaçırmamak için hazırlıklarına hız verdi. Yeni katalog, özellikle evde ihtiyaç duyulan ürünler ve çeşitli gıda maddeleri ile dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101’de hangi ürünler indirimli? İşte, zincir marketin bu haftaki cazip indirimleri ve fırsatları!
A101 marketler zincirinin 17 Ekim 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, alışveriş severler için cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta, hem raflarda hem de a101.com.tr online alışveriş platformunda yer alacak katalogda, birçok ürün indirimli fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Sinbo Belçika Waffle Makinesi 699 TL, Hometech Çelik Kettle 399 TL, APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL ve Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL gibi dikkat çekici ürünler, bu haftanın öne çıkanları arasında. Peki, A101'de bu hafta hangi fırsatlar sizleri bekliyor? İşte, 17 Ekim 2024 A101 kataloğunun detaylı fiyat listesi!
A101 17 EKİM 2024 KATALOĞU
Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv 17.999 TL
Hi-Level 55' 4K Ultra HD Smart Led Tv 12.999 TL
Hi-Level 43' FHD WebOS 2.0 Led Tv 7.999 TL
Philips 40' Full HD Led Tv 10.999 TL
Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL
Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.250 TL
Ülker Halley Beyaz 7x30 g: 44 TL
Ülker Dankek Çeşitleri 200 g: 28 TL (Mozaik, Kakao)
Ülker Laviva Gofret Çeşitleri 45 g: 12 TL (Soft, Çikolatalı/Bitter Çikolatalı)
Ülker Caramio Çikolata Çeşitleri 32 g: 12 TL (Duo, Bitter)
Ülker Paylaşmalık Mahlepli Kurabiye 3x81 g: 30 TL (3'lü Paket)
Ülker Paylaşmalık Albeni Bar Çikolata 4x40 g: 35 TL (4'lü Paket)
Eti Cin Çilek Jöleli Bisküvi 3x114 g: 40 TL (3'lü Paket)
Patisswiss Jul Granola Fıstık Yer Çileği Topu Çeşitleri 90 g: 35 TL (Çilekli, Muzlu, Örtülü)
Porleo Çikolata Kaplamalı Bisküvi 56 g: 4,50 TL
APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL
Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.399 TL
Sarex Toasty Izgara ve Tost Makinesi 1.399 TL
English Home Stand Mikseri 3.799 TL
English Home Inox Çay Makinesi 1.899 TL
English Home Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL
LAV Tokyo Saklama Kabı 85 TL
Kek Kalıbı / Fırın Tepsisi Çeşitleri 179 TL
Standlı Cam Baharatlık 379 TL
Standlı Baharatlık 8'li 379 TL
English Home Tava Seti 849 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 649 TL
Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 449 TL
Dondurulmuş Piliç Nugget 1 kg: 79 TL
SuperFresh Dürümlü Tavuk Dürüm Tost 180 g: 55 TL
SuperFresh Dondurulmuş Patates 2,5 kg: 179 TL
Sultan Dana Kangal Sucuk 500 g: 189 TL
Süttaş Şişe Ayran 250 ml: 10 TL
Çerezos Cips Süt Mısır 115 g: 23 TL
Dr. Oetker Pirinç Unu 5x35 g: 25 TL
Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 g: 13 TL
Şok Milkshake 330 ml: 29 TL
Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL
Piranha Avuç Taşlama 649 TL
Piranha Sıcak Hava Tabancası 499 TL
Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.099 TL
Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 269 TL
Piranha Kablosuz Zımba ve Çivi Makinesi 699 TL
Piranha Dekupaj Testere 649 TL
Tek Kişilik Yorgan 329 TL
Çift Kişilik Yorgan 399 TL
Silikon Yastık 99 TL
Sofra Bezi 45 TL
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 249 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL
Pamuklu TV Battaniyesi 189 TL
Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Çeşitleri:
Maxi 82 Adet
Junior 68 Adet
Extra Large 46 Adet: 287 TL
Morfose Saç Spreyi 250 ml: 99 TL
Morfose Milk Therapy Fön Sütü 240 ml: 109 TL
Bioblas Şekillendirici Saç Kremi 250 ml: 89 TL
Bioblas Sıvı Saç Kremi 200 ml: 89 TL
Sinoza Bal Kabaklı Jel Peeling 100 ml: 119 TL
Sinoza Vücut Peeling 200 g: 149 TL
Sinoza Işıltı Verici Aydınlatıcı Tonik 200 ml: 169 TL