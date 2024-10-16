A101 17 Ekim aktüel kataloğu! Çeyizcileri sevindirecek ürünler listede: Kahve makinesi, tencere...

A101 marketler zincirinin 17 Ekim 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, alışveriş severler için cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta, hem raflarda hem de a101.com.tr online alışveriş platformunda yer alacak katalogda, birçok ürün indirimli fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Sinbo Belçika Waffle Makinesi 699 TL, Hometech Çelik Kettle 399 TL, APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL ve Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL gibi dikkat çekici ürünler, bu haftanın öne çıkanları arasında. Peki, A101'de bu hafta hangi fırsatlar sizleri bekliyor? İşte, 17 Ekim 2024 A101 kataloğunun detaylı fiyat listesi!

A101 17 EKİM 2024 KATALOĞU

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv 17.999 TL

Hi-Level 55' 4K Ultra HD Smart Led Tv 12.999 TL

Hi-Level 43' FHD WebOS 2.0 Led Tv 7.999 TL

Philips 40' Full HD Led Tv 10.999 TL

Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL

Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.250 TL

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

Ülker Halley Beyaz 7x30 g: 44 TL

Ülker Dankek Çeşitleri 200 g: 28 TL (Mozaik, Kakao)

Ülker Laviva Gofret Çeşitleri 45 g: 12 TL (Soft, Çikolatalı/Bitter Çikolatalı)

Ülker Caramio Çikolata Çeşitleri 32 g: 12 TL (Duo, Bitter)

Ülker Paylaşmalık Mahlepli Kurabiye 3x81 g: 30 TL (3'lü Paket)

Ülker Paylaşmalık Albeni Bar Çikolata 4x40 g: 35 TL (4'lü Paket)

Eti Cin Çilek Jöleli Bisküvi 3x114 g: 40 TL (3'lü Paket)

Patisswiss Jul Granola Fıstık Yer Çileği Topu Çeşitleri 90 g: 35 TL (Çilekli, Muzlu, Örtülü)

Porleo Çikolata Kaplamalı Bisküvi 56 g: 4,50 TL

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

APEC APX5 150 CC Maxi Scooter 64.990 TL

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.399 TL

Sarex Toasty Izgara ve Tost Makinesi 1.399 TL

English Home Stand Mikseri 3.799 TL

English Home Inox Çay Makinesi 1.899 TL

English Home Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

LAV Tokyo Saklama Kabı 85 TL

Kek Kalıbı / Fırın Tepsisi Çeşitleri 179 TL

Standlı Cam Baharatlık 379 TL

Standlı Baharatlık 8'li 379 TL

English Home Tava Seti 849 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 649 TL

Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 449 TL

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

Dondurulmuş Piliç Nugget 1 kg: 79 TL

SuperFresh Dürümlü Tavuk Dürüm Tost 180 g: 55 TL

SuperFresh Dondurulmuş Patates 2,5 kg: 179 TL

Sultan Dana Kangal Sucuk 500 g: 189 TL

Süttaş Şişe Ayran 250 ml: 10 TL

Çerezos Cips Süt Mısır 115 g: 23 TL

Dr. Oetker Pirinç Unu 5x35 g: 25 TL

Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 g: 13 TL

Şok Milkshake 330 ml: 29 TL

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL

Piranha Avuç Taşlama 649 TL

Piranha Sıcak Hava Tabancası 499 TL

Kiwi Şarjlı El Testeresi 1.099 TL

Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 269 TL

Piranha Kablosuz Zımba ve Çivi Makinesi 699 TL

Piranha Dekupaj Testere 649 TL

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

Tek Kişilik Yorgan 329 TL

Çift Kişilik Yorgan 399 TL

Silikon Yastık 99 TL

Sofra Bezi 45 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 249 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL

Pamuklu TV Battaniyesi 189 TL

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu (A101)

Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Çeşitleri:

Maxi 82 Adet

Junior 68 Adet

Extra Large 46 Adet: 287 TL

Morfose Saç Spreyi 250 ml: 99 TL

Morfose Milk Therapy Fön Sütü 240 ml: 109 TL

Bioblas Şekillendirici Saç Kremi 250 ml: 89 TL

Bioblas Sıvı Saç Kremi 200 ml: 89 TL

Sinoza Bal Kabaklı Jel Peeling 100 ml: 119 TL

Sinoza Vücut Peeling 200 g: 149 TL

Sinoza Işıltı Verici Aydınlatıcı Tonik 200 ml: 169 TL