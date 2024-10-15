Zeytinyağı fiyatlarında büyük düşüş: 1 litre zeytinyağı fiyatlarında dev indirim!

Zeytinyağı fiyatları, son zamanlarda döviz ile yarışarak hızla yükselmişti. Ancak Migros, bu yükselen fiyatlara rağmen tüketicilere bir nefes aldıracak yeni bir kampanya başlattı. 1 litre Kristal Anadolu Mirası Naturel Sızma Zeytinyağı, kampanya kapsamında sadece 249,95 TL'ye satılıyor. Daha önce 399,95 TL olan bu ürün, şimdi yaklaşık %40 indirimle raflardaki yerini aldı.

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Bu avantajlı fiyattan yararlanmak isteyenlerin Migros Money Kart'a sahip olması gerekiyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Kristal Anadolu Mirası Naturel Sızma Zeytinyağı'nı indirimli fiyattan satın alabilirsiniz. Bu kampanya stoklarla sınırlı ve kısa bir süre için geçerli.