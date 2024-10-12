17 Ekim A101 aktüel ürün kataloğu! Çeyiz yapanlara fırsat dolu ürünler geliyor: Yastık, yorgan, çay makinası, kettle, tava seti, kek kalıpları…
A101 ekim ayına özel cazip indirim fırsatlarıyla dolu aktüel ürünler kataloğunu duyurdu! 17 Ekim 2024 tarihinde, çeyiz yapanlar ve ev yenileyenler için fırsat dolu ürünler raflardaki yerini alacak. Hem temel ihtiyaç ürünlerinde hem de teknoloji, mutfak gereçleri ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimler sizi bekliyor. İşte, sizler için derlediğimiz 17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu!
A101 17 ekim kataloğunda ev ve mutfak ürünlerinden gıda ve temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor.17 Ekim A101 ürünler kataloğunda mikser, robot, çay makinası, kettle, yuvarlak fırın, smart TV modelleri, süpürge çeşitleri ve birçok cazip fiyatlı ürünler yer alıyor. İşte, 17 ekimden itibaren satışa sunulacak A101 indirimli ürünler:
Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv: 17.999 TL
Hi-Level 55" 4K Ultra HD Smart Led Tv: 12.999 TL
Hi-Level 43" FHD WebOS 2.0 D-Dual Led Tv: 7.999 TL
Philips 40" Full HD Led Tv Dolby Audio Titan OS: 10.999 TL
Hi-Level 32" WebOS HD Ready Tv: 4.999 TL
SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı: 14.999 TL
HYUNDAI EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı: 2.499
Sinbo SSM-2589 Belçika Waffle Makinesi 699 TL
Hometech Çelik Kettle: 399 TL
Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti: 599 TL
Sarex SR-3401 Toasty Izgara ve Tost Makinesi: 1.399 TL
Kek Kalıbı / Fırın Tepsisi Çeşitleri: 179 TL
Standlı Cam Baharatlık Çeşitleri: 379 TL
English Home Tava Seti: 849 TL
Tek Kişilik Yorgan: 329 TL
Çift Kişilik Yorgan: 399
Slikon Yastık: 99 TL
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye: 249 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye: 299 TL
Şemsiye Çeşitleri: 179 TL
Çöp Kovası: 85 TL
Çantalı Vakumlu Hurç: 99 TL
SuperFresh Dondurulmuş Patates 2.5 KG: 179 TL
Burcu Salatalık Turşusu No:1 580 g: 49 TL
Bahçivan Krem Peynir 500 g: 75 TL
Öncüler Kuşburnu Marmelatı 430 g: 75 TL
Dr. Oetker Pirinç Unu 5x35 g: 25 TL
Sleepy Bloo Natural Çocuk Bezi Çeşitleri: 287 TL
Listerine Ağız Bakım Suyu + Le Petit Marsellais Duş Jeli 250 ml: 79 TL
Bioblas Saç Kremi Çeşitleri Adet: 89 TL
Çiçeğim Sıvı Deterjan 3 L: 109 TL