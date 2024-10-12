17 Ekim A101 aktüel ürün kataloğu! Çeyiz yapanlara fırsat dolu ürünler geliyor: Yastık, yorgan, çay makinası, kettle, tava seti, kek kalıpları…

A101 17 ekim kataloğunda ev ve mutfak ürünlerinden gıda ve temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor.17 Ekim A101 ürünler kataloğunda mikser, robot, çay makinası, kettle, yuvarlak fırın, smart TV modelleri, süpürge çeşitleri ve birçok cazip fiyatlı ürünler yer alıyor. İşte, 17 ekimden itibaren satışa sunulacak A101 indirimli ürünler:

A101 Ürün Kataloğu

Toshiba 58" 4K UHD Smart Tv: 17.999 TL

Hi-Level 55" 4K Ultra HD Smart Led Tv: 12.999 TL

Hi-Level 43" FHD WebOS 2.0 D-Dual Led Tv: 7.999 TL

Philips 40" Full HD Led Tv Dolby Audio Titan OS: 10.999 TL

Hi-Level 32" WebOS HD Ready Tv: 4.999 TL

A101 Ürün Kataloğu

SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı: 14.999 TL

HYUNDAI EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı: 2.499

Sinbo SSM-2589 Belçika Waffle Makinesi 699 TL

Hometech Çelik Kettle: 399 TL

Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti: 599 TL

Sarex SR-3401 Toasty Izgara ve Tost Makinesi: 1.399 TL

A101 Ürün Kataloğu

Kek Kalıbı / Fırın Tepsisi Çeşitleri: 179 TL

Standlı Cam Baharatlık Çeşitleri: 379 TL

English Home Tava Seti: 849 TL

A101 Ürün Kataloğu

Tek Kişilik Yorgan: 329 TL

Çift Kişilik Yorgan: 399

Slikon Yastık: 99 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye: 249 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye: 299 TL

Şemsiye Çeşitleri: 179 TL

Çöp Kovası: 85 TL

Çantalı Vakumlu Hurç: 99 TL

A101 Ürün Kataloğu

SuperFresh Dondurulmuş Patates 2.5 KG: 179 TL

Burcu Salatalık Turşusu No:1 580 g: 49 TL

Bahçivan Krem Peynir 500 g: 75 TL

Öncüler Kuşburnu Marmelatı 430 g: 75 TL

Dr. Oetker Pirinç Unu 5x35 g: 25 TL

A101 Ürün Kataloğu

Sleepy Bloo Natural Çocuk Bezi Çeşitleri: 287 TL

Listerine Ağız Bakım Suyu + Le Petit Marsellais Duş Jeli 250 ml: 79 TL

Bioblas Saç Kremi Çeşitleri Adet: 89 TL

Çiçeğim Sıvı Deterjan 3 L: 109 TL