A101 5-11 Ekim kataloğunda bu hafta! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu: Koşu bandı, kağıt selpak, terlik, yoğurt, peynir…

A101, bu hafta ev ve mutfak ürünlerinden gıda ve temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirim sunuyor. 5-11 Ekim A101 ürünler kataloğunda uzaktan kumandalı koşu ve yürüyüş bandı, 4+1 galvaniz merdiven, ışıklı scooter, smart tv modelleri, koltuk ve halı yıkama makinesi ve birçok cazip fiyatlı ürünler yer alıyor. Haftanın yıldızları ürün listesinde ise kağıt selpak ve granür kahve çeşitleri bulunuyor. Ayrıca küçük ev aletleri, gıda ve kişisel bakım ürünlerinde de özel kampanyalar mevcut.

A101 Ürün Kataloğu

Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li: 84 TL

Jacobs Kahve Çeşitleri 16'lı: 49 TL

A101 Ürün Kataloğu

Birşah Süt 1 L: 26 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt: 47 TL

Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 115 TL

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 g: 99 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 350 g: 195 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 350 g: 155 TL:

Piliç Nugget 300 g: 32 TL

Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g: 50 TL

A101 Ürün Kataloğu

Kiwi KCC-4324 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.799 TL

Arzum Okka Minto Türk Kahve Makinesi: 1.099 TL

Flavel Dijital Baskül: 279 TL

SEG CM9105 INV Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL

A101 Ürün Kataloğu

Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3'lü: 115 TL

Kütahya Porselen Kase: 49 TL

Mikser Kabı: 55 TL

LAV Kapaklı Cam Kavanoz: 17 TL

bienWood 3 Katlı Raf: 279 TL

Kim Milyoner Olmak İster

Öncü Siyah Zeytin 1 KG: 175 TL

Kent Karbonat 500 g: 29 TL

Milkten Labne 3x180 g: 79 TL

Köy Sofrası Pilavlık Pirinç 5 KG: 129 TL

Torku Beyaz Sirke 5 L: 59 TL

A101 Ürün Kataloğu

Selpak Desenli Peçete 20'li Adet: 15 TL

Soffio Pure Touch Çocuk Bezi Çeşitleri: 259 TL

,Perwoll Sıvı Deterjan 2.97 L: 145 TL