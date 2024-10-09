A101 5-11 Ekim kataloğunda bu hafta! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu: Koşu bandı, kağıt selpak, terlik, yoğurt, peynir…
A101 yeni haftaya özel cazip indirim fırsatlarıyla dolu aktüel ürünler kataloğunu duyurdu! 5 - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında ev bütçenize katkı sağlayacak birçok fırsat, raflardaki yerini alacak. Hem temel ihtiyaç ürünlerinde hem de teknoloji, mutfak gereçleri ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimler sizi bekliyor. İşte, sizler için derlediğimiz 5-11 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu!
A101, bu hafta ev ve mutfak ürünlerinden gıda ve temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirim sunuyor. 5-11 Ekim A101 ürünler kataloğunda uzaktan kumandalı koşu ve yürüyüş bandı, 4+1 galvaniz merdiven, ışıklı scooter, smart tv modelleri, koltuk ve halı yıkama makinesi ve birçok cazip fiyatlı ürünler yer alıyor. Haftanın yıldızları ürün listesinde ise kağıt selpak ve granür kahve çeşitleri bulunuyor. Ayrıca küçük ev aletleri, gıda ve kişisel bakım ürünlerinde de özel kampanyalar mevcut.
Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li: 84 TL
Jacobs Kahve Çeşitleri 16'lı: 49 TL
Birşah Süt 1 L: 26 TL
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt: 47 TL
Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 115 TL
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 g: 99 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 350 g: 195 TL
Beşler Dana Kangal Sucuk 350 g: 155 TL:
Piliç Nugget 300 g: 32 TL
Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g: 50 TL
Kiwi KCC-4324 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.799 TL
Arzum Okka Minto Türk Kahve Makinesi: 1.099 TL
Flavel Dijital Baskül: 279 TL
SEG CM9105 INV Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3'lü: 115 TL
Kütahya Porselen Kase: 49 TL
Mikser Kabı: 55 TL
LAV Kapaklı Cam Kavanoz: 17 TL
bienWood 3 Katlı Raf: 279 TL
Öncü Siyah Zeytin 1 KG: 175 TL
Kent Karbonat 500 g: 29 TL
Milkten Labne 3x180 g: 79 TL
Köy Sofrası Pilavlık Pirinç 5 KG: 129 TL
Torku Beyaz Sirke 5 L: 59 TL
Selpak Desenli Peçete 20'li Adet: 15 TL
Soffio Pure Touch Çocuk Bezi Çeşitleri: 259 TL
,Perwoll Sıvı Deterjan 2.97 L: 145 TL