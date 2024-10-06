A101 10 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı: 125 CC benzinli motosiklet 39.990 TL’den satışta...

A101 market, 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği yeni haftanın indirim fırsatları, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu hafta A101 raflarında yer alacak ürünler arasında elektronik eşyadan ev dekorasyonuna, mutfak gereçlerinden hobi ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. İşte A101'in bu haftaki aktüel ürünleri ve fiyat detayları...

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

Özsüt Hazır Pasta (Karamelli, Orman Meyveli) - 35 ₺

Altınkılıç Kefir (Orman Meyveli) - 48 ₺

Danone Kefirlup (Orman Meyveli) - 12 ₺

Milkten Labne - 79 ₺

Keşkingünü Fındık Topları Piliç Fileto - 79 ₺

SuperFresh Dondurulmuş Mantı - 99 ₺

SuperFresh King Extra Pizza - 99 ₺

Öncü Siyah Zeytin - 175 ₺

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

Beyaz Eşya

SEG CM9105 İNV Silver Çamaşır Makinesi - 10.999 ₺

SEG BM 6001X İnox Bulaşık Makinesi - 10.499 ₺

SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 8.999 ₺

SEG CX 4821 İnox No-Frost Buzdolabı - 19.999 ₺

Küçük Ev Aletleri

Kiwi KSC 4212 Buharlı Temizleyici - 1.199 ₺

Kiwi KCC 4324 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi - 3.799 ₺

Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - 1.099 ₺

Flavel FLY130 Dijital Baskül - 279 ₺

English Home Multi Blender Seti - 1.599 ₺

Kişisel Bakım

Pierre Cardin Epilasyon Seti - 499 ₺

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti - 699 ₺

Temizlik

Arvia QVD5501 Dikey Şarjlı Süpürge - 3.999 ₺

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı - 4.990 ₺

Triathlon Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı - 89 ₺

4+1 Galvaniz Merdiven - 799 ₺

Triathlon Işıklı Scooter - 599 ₺ (Adet)

Dekoratif Duvar Saati - 179 ₺

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet - 39.990 ₺

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

Teknoloji

JVC LT-50VA3405T 50" 4K Ultra HD Android TV - 13.999 ₺ (126 cm)

TOSHIBA 65UA2263DT/65UA2363DT 65" 4K Ultra HD Android TV - 21.999 ₺

JVC LT-43VAF345T 43" Full HD Android LED TV - 9.999 ₺

JVC 40VF5405T 40" Full HD Smart TV - 8.999 ₺

PHILIPS 32PHS6009/62 32" HD Smart TV - 8.999 ₺

Piranha Kablosuz Klavye+Mouse Seti - 399 ₺

Bilicira Mood Akıllı Ampul - 299 ₺

Sandisk 64 GB Micro SD Kart - 279 ₺

WD 2 TB Harici Hard Disk - 2.799 ₺

Mobilya

MODA Life Eva Genç Odası 5'li Set - 15.900 ₺

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

Nehir Döküm Gözleme Tavası - 479 ₺

Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3'lü - 115 ₺

Paşabahçe Bouquet Su Bardağı 6'lı - 125 ₺

Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı - 179 ₺

Saklama Kabı - 20 ₺

Buzdolabı Organizör - 19 ₺

Mini Buzluk Çeşitleri - 29 ₺

Plastik Ürün Çeşitleri - 25 ₺

Işıl Manuel Rende Seti - 215 ₺

Mikser Kabı - 55 ₺

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

Toblerone Çikolata Çeşitleri 100 g 130 ₺ yerine 65 ₺ (Adet)

Olips Zero Şeker Çeşitleri 28 g 26 ₺ yerine 13 ₺ (Adet)

Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 35 g 9 ₺ yerine 4.50 ₺ (Adet)

Toffita Yumuşak Şeker Çeşitleri 47 g 18 ₺ yerine 9 ₺ (Adet)

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

Ev Tekstili

Oval Saçaklı Kaymaz Taban Yolluk - 299 ₺

Oval Saçaklı Halı Kaymaz Taban - 499 ₺

Oval Saçaklı Kaymaz Taban Salon Halısı - 899 ₺

Yuvarlak Saçaklı Kaymaz Taban Halı - 599 ₺

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti - 499 ₺

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti - 399 ₺

Ayak Havlusu - 59 ₺

Bordoürlü Banyo Havlusu - 129 ₺

Bordoürlü Yüz Havlusu - 49 ₺

Koltuk Örtüsü - 139 ₺

Giyim

Silk&Blue Kadın Dantelli Bralet - 99 ₺

Silk&Blue Kadın Soket Çorap 5'li - 79 ₺

Kadın Bambu Kabartma Çiçekli Çorap - 27 ₺

Erkek Soket Çorap 3'lü - 49 ₺

Kadın/Erkek/Çocuk Terlik Çeşitleri - 39 ₺

Ev Gereçleri

Kapaklı Örgü Sepet - 55 ₺

Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu - 55 ₺

Tüğ Toplama Rulosu - 25 ₺

Dizzenleyici Kutu Çeşitleri - 20 ₺

Bölmeli Organizer Kutu - 135 ₺

Katlanır Organizer Kasa Çeşitleri - 25 ₺

Taki Organizörü - 349 ₺

Oyuncak

Oyuncak Toplu Hedefli Tüfek - 289 ₺

Oyuncak Büyük Sırtmeli Arabalar - 75 ₺

Oyuncak Hamburger Tost Menü - 109 ₺

Oyuncak Hamur Kesme Aleti - 169 ₺

1000 Parça Puzzle - 75 ₺

Oyuncak Polly Pocket ve Hayvan Dostu - 169 ₺

Oyuncak Tırtıl Yastık - 249 ₺

A101 10 Ekim Perşembe aktüel kataloğu (A101)

Perwoll Sıvı Deterjan 2.97 L (Spor giysiler için) - 145 ₺

Soffic Pure Touch Çocuk Bezi Çeşitleri 259 ₺

Dalan Antik %100 Doğal Zeytinyağlı Sabun Çeşitleri 4x150 g 65 ₺

Selpak Desenli Peçete 20'li - 15 ₺ (Adet)

Flormar Lip Gloss Çeşitleri (Ekstra Parlak) - 75 ₺

Max Factor Lip Tint New Well - 59 ₺

Flormar Ruj Çeşitleri (Color Master) - 109 ₺

Flormar Lip&Cheek 5 g - 89 ₺

Ülker Lovenut Fındıklı Dolgulu Sütlü Çikolata 30 g - 15 ₺

Nut Master Stick Çikolata 52 g - 12 ₺

Eti Kombo Bisküvi Kaplı Çikolata 56 g - 13 ₺