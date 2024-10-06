Tarım Kredi’de Ekim indirimleri başladı! Dana kıyma 147.60 TL’den başlayan fiyatlarla...

5-18 Ekim tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde uygulanacak yeni indirimler, ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kar amacı gütmeyen bu marketlerin indirim uygulamasına yönelik talimatı doğrultusunda, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri sosyal medya hesaplarından yeni indirimli ürün listesini paylaştı. Ekim ayına özel yapılan indirimler, temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok üründe geçerli olacak. İşte Tarım Kredi Market'in güncel indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Market 5-18 Ekim kataloğu (Tarım Kredi Market)

TK Kremali Gofret Çeşitleri (Vanilyalı, Kakaolo, 200 g) 18,90 TL

TK Marshmallowlu Sandviç Kek (184 g) 26,90 TL

TK Yulaflı Kremalı Bisküvi (300 g) 26,90 TL

Ülker İkram Kremalı Bisküvi Çeşitleri (Çikolatalı, Fındıklı, 3x14 g) 29,90 TL

Tarım Kredi Market 5-18 Ekim kataloğu (Tarım Kredi Market)

TK Karışık Kuruyemiş Doypack (200 g) 86,90 TL

Ülker Çizi Kraker (470 g) 29,90 TL

Ülker Çizivic Peynirli Sandviç Kraker (3x52 g) 32,90 TL

Tadelle Fındık Dolgulu Çikolatalı Sütlü (3x38 g) 49,90 TL

TK Limonata Karadut Aromalı (1 L) 23,90 TL

TK Şerbet (1 L) 18,90 TL

TK Dibek Türk Kahvesi (200 g) 37,90 TL

TK Türk Kahvesi (100 g) 29,90 TL

Tarım Kredi Market 5-18 Ekim kataloğu (Tarım Kredi Market)

TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir (500 g) 75,00 TL

TK Labne (400 g) 59,50 TL

TK Olgunlaştırılmış 3 Dilimli Peynir (Keçi-İnek-Koyun İnek, 525 g) 155,00 TL

TK Erzican Tam Yağlı Tulum Peynir (Koyun, 350 g) 115,00 TL

TK Eski Kaşar Peyniri (İnek, 350 g) 119,00 TL

TK Süzme Peynir (850 g) 115,00 TL

Tarım Kredi Market 5-18 Ekim kataloğu (Tarım Kredi Market)

TK Ayran (285 ml) 6,90 TL

Tarsüt Krem Peynir (300 g) 35,00 TL

TK Kaymak (200 g) 52,50 TL

TK Yağlı Sade Süt (200 ml) 6,90 TL

TK Aromalı Süt Çeşitleri (Muzlu, Çilekli, Çikolatalı, 200 ml) 7,90 TL

TK Kakaolu Fındık Kreması (%5) (500 g) 45,00 TL

Tarım Kredi Market 5-18 Ekim kataloğu (Tarım Kredi Market)

TK Donuk Dana Kıyma (400 g) 147,60 TL

Konet Donuk Pişmiş Dana Döner (250 g) 99,90 TL

Anket Pişmiş Dana Döner (250 g) 99,90 TL

Maret Donuk Soslu Dana Döner (200 g) 114,90 TL

TK Fermente Dana Kangal Sucuk (100 g) 79,90 TL

TK Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk (300 g) 149,00 TL

Hasek Et Dana Kokoreç (250 g) 99,90 TL

TK Anadolu İnce Uzun Makarna Çeşitleri (Burgu, Fiyonk, Spaghetti, Arpa Şehriye, Tel Şehriye, 500 g) 10,75 TL

Tarım Kredi Market 5-18 Ekim kataloğu (Tarım Kredi Market)

Bingo Soft Konsantre (Lovely, Sensitive, 1440 ml) 79,90 TL

Mabel Marseille Duş Jeli Çeşitleri (Şakayık Buketi, Şeftali Sepeti, Serin Sular, 750 ml) 47,90 TL

Asprox Sparx Diamond Bulaşık Makine Kapsülü (30'lu) 149,90 TL

Uni Baby Aile Islak Mendil (3x52'li) 41,50 TL

Elit Sprey Çeşitleri (Banyo Temizleyici, Mutfak Temizleyici, 1000 ml) 40,90 TL

Elit Genel Temizleyici Sprey (1000 ml) 36,90 TL